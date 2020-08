Ny lag om ensamma barn i varma bilar – Tesla utvecklar en lösning

Under de senaste åren har över 100 barn i USA avlidit efter att ha lämnats kvar i heta bilar. Därför är en ny lag på gång. Tesla håller på att utveckla ett system som kan rädda barn och djur.

Foto: Getty Images

Det blir snabbt över 50 grader varmt i en bil mitt på dagen även om det bara är 20 grader ute. Tester visar att det räcker med några grader till ute för att temperaturen ska stiga till 85 grader.

Vuxna klarar 50 graders värme, men små barn överlever bara några minuter i värmen.

– Hjärnan börjar svälla och till slut har den svällt så mycket att det inte kommer något blod och det är det som dödar. Vätskebrist är ju förstås också ett problem, men det är inte det man dör av, säger barnöverläkaren Bernt Alm till Expressen.

Barn har större hjärna i förhållande till sin kropp vilket gör dem extra känsliga. De är också sämre på att reglera kroppsvärme genom att svettas.

Den som upptäcker ett barn som sitter instängd i en varm bil bör därför agera skyndsamt.

– Man får låta sig ledas av det sunda förnuftet och försöka lokalisera föräldrarna. Om det verkar allvarligt är det bara att slå sönder rutan så barnet får luft och kanske ringa en ambulans, säger Bernt Alm.

Foto: Getty Images

Lagen ger rätt att slå in rutan

Gör så här om du ser ett barn eller djur i en varm bil:

Känn efter om bildörren är öppen Ring 112 om du anser att det är akut, annars 114 14. Notera registreringsnummer och klockslag Notera hur ventilation och lufttillförsel tillgodoses. I nödfall krossa rutan. Om möjligt, välj en ruta som inte är nära barnet eller djuret för att undvika glassplitter.

Det är viktigt att tidigt ringa räddningstjänsten. Det kan vara så att polisen har en patrull i närheten som kan hjälpa till med bedömningen och krossandet.

Så säger lagen: "Om du ser ett djur eller en person i en varm bil som visar tecken på överhettning, har du rätt att, för att rädda djuret eller personen, krossa rutan med stöd av nödbestämmelsen i 24 kap 4 § Brottsbalken. Nöd föreligger bland annat när fara hotar liv, hälsa eller egendom. Den som vidtar den räddande åtgärden måste vara beredd att identifiera sig för tillkallad polis eller bilägaren/föraren.

Så här tar du hand om ett överhettat barn

Låt barnet lägga sig ned i ett svalt och helst skuggigt utrymme.

Höj barnets ben med hjälp av en stol eller några kuddar. Låt det ligga stilla och vila.

Efter en stund, ge barnet kallt vatten eller annan dryck. Så mycket som möjligt, men bara om barnet är ordentligt vaket. Ge aldrig vätska till ett omtöcknat barn!

Ge gärna vätskeersättning, som finns att köpa på apotek, eller blanda själv: Lös 5 ml (en tesked) salt i 1 liter vatten. Barnet kan nämligen behöva få sin saltförlust kompenserad.

Om kroppen blir extremt överhettad kan barnet lida av värmeslag, vilket är livshotade. Tecken värmeslag är yrsel, illamående och hög kroppstemperatur.

Foto: Getty Images

Så varmt blir det i bilen

Svenska Kennelklubben har testat hur värmen stiger i en bil. Trots att yttertemperaturen inte steg över 22 grader blev det 85 grader varmt i kupén.

08:30 • 14°C • Skugga • 19° C

09:30 • 18° C • Skugga • 38° C

10:30 • 20° C • Blandat • 47° C

11:30 • 20° C • Sol • 58° C

12:30 • 23° C • Sol • 62° C

13:30 • 22° C • Sol • 85° C

(Klockslag • Yttertemperatur • Skugga/Sol • Innertemperatur)

Tesla utvecklar ett radarsystem som kan upptäcka barn och djur som lämnats kvar i bilen.

Tesla utvecklar radarsystem som kan rädda barn och djur

USA:s Representanthus har antagit ett lagförslag om att tvinga biltillverkare att ha sensorer som känner av om det finns barn eller djur kvar i parkerade bilar. Nu ska lagförslaget behandlas av Senaten.

Det finns redan en del bilar som känner av om det sitter någon på ett säte när bilen och varar föraren stänger bilen.

Tesla är på gång med utveckling av ett mer avancerat kupéövervakningssystem med fyra radarsändare och tre mottagare, uppger Reuters. Radarsystemet ska vara mer säkert än en sensor i sätet eftersom det ser igenom olika material och känner av andningsmönster och hjärtrytm.

Systemet ska också kunna förbättra stöldskyddet och anpassa krockkuddarnas utlösning efter kroppsstorlek.

