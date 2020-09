Tjänstebilsexperten om förslaget: "Bilfientligt och utan miljötänk!"

Ronny Svensson på Ynnor är en av landets ledande tjänstebilsexperter och mycket kritisk till regeringen nya förslag.

Miljöpartiets förslag till ny tjänstebilsbeskattning är ogenomtänkt, ofärdigt, obegripligt, inte utrett, bilfientligt och saknar miljötänk – om man frågar landets tjänstebilsexpert Ronny Svensson som driver Tjänstebilsfakta.

– Jag förstår mig inte på det här utspelet. Det är fortfarande många frågor som måste besvaras och jag har sökt Per Bolund på morgonen utan att få svar, säger Ronny Svensson.

Varför släpps detta nu? Hur skarpt är det? Varför släpps det en arbetsdag före budgetpropositionen? Hur kommer de som verkligen har sin tjänstebil som arbetsredskap att påverkas? Förändras bilersättningen? Frågorna är många, men det kan få väldigt stora konsekvenser för Sveriges bilmarknad redan nu och drabba Volvo hårt.

– Jag tror att det direkt blir köpstopp av nya tjänstebilar, ingen vågar köpa nya bilar utan att veta hur det blir. Varje år köps det runt 120 000 nya tjänstebilar och nu kan det alltså bli tvärtnit på den försäljningen. Man vill inte ingå avtal utan att veta vad skatten blir, och att ha specialregler som gäller äldre bilar vad gäller tjänstebilsbeskattning går inte. Det här kan alltså drabba alla som har tjänstebil, fortsätter Ronny Svensson.



LÄS MER: Regeringens nya förslag – en kalldusch för förmånsbilisten

LÄS MER: Alrik Söderlind: "När det kommer från Miljöpartiet är det helt obegripligt"



För att komma från Miljöpartiet är förslaget så som vi förstår det just nu extremt "smutsigt". Reduktionen för elbilar fösvinner och förmånsvärdet kan bli det samma för en Volvo XC B5 som en XC40 Recharge elbil. Betalar arbetsgivaren bränslet, vilket är fallet med tjänstekörning, kan man lika gärna välja en bränsleslukande sportbil.

– Som jag förstår det finns det ingen fördel att välja en elbil, förutom att drivmedlet blir billigare. Så nej, det verkar inte finnas något miljötänk i detta, säger Ronny Svensson vidare.

Enligt uträkningar kommer staten att ta in 150 miljoner kronor mer under första året, men på sikt när alla bilar bytts ut handlar det om 3,2 miljarder kronor per år i ökade skatteintäkter. Det är alltså en väldigt tydligt "bilfientligt" förslag. Att ha en tjänstebil är anligt expertutredningar cirka 30 procent billigare än att ha privatbil, och det vill förslaget alltså ändra på.

– Visst är det förmånligt med tjänstebilar men för alla de som har sin bil som arbetsredskap blir det nu väldigt dyrt. Jag tror att många kommer att vara tvingade att köpa en privatbil och sedan låta tjänstebilen stå på firman och enbart använda den i tjänsten, annars blir det för dyrt. Det betyder att folk måste ha fler bilar, vilket kanske inte var förslagets mening.

För Volvo som till väldigt stor del lever på tjänstebilsförsäljning är det här ett väldigt hårt slag och det är troligt att framtidens tjänstebilar blir mycket billigare, mindre.

– Ja, vi kommer att få se en helt annan vagnpark framöver, med mindre och billigare bilar, om detta går igenom. Men jag har väldigt svårt att tro att detta går igenom och börjar gälla 1 juli. Det stora frågan är varför detta släpps nu. Vi har ett webbinarium nu på tisdag och med dessa nyheter blir det extremt spännande – hela Sveriges vagnpark påverkas. Men är det här ett miljövänligt förslag? Nej!, avslutar Ronny Svensson.

