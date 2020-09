Förmånsbilister med miljöbil får potentiell skattesmäll nästa år

Miljöbilsrabatten på förmånsvärde tas bort från årsskiftet – och det påverkar troligtvis även alla nuvarande bilar och förare.

Kör du en miljöbil som förmånsbil? Då kommer du förmodligen att få 10.000 kronor i högre förmånsvärde från årsskiftet.

I dagsläget får miljöbilar rabatt på förmånsvärdet med 40 procent eller maximalt 10.000 kronor per år. Detta är dock en tidsbegränsad övergångsregel i inkomstskattelagen som har funnits i olika former sedan 2002 och som löper ut vid årsskiftet. Regeringen har tidigare varit tyst i frågan om vad som ska hända med rabatten, men i förra veckan kom det besked: regelverket kommer inte att förlängas eller ersättas, enligt en pressekreterare hos Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.

Däremot finns olika bud om vilka bilar som kommer att omfattas. Enligt kompletterande uppgifter från Finansdepartementet denna vecka, ska ändringen bara gälla bilar som tas i trafik från och med 1 januari 2021. Men enligt Skatteverket kommer även nuvarande förmånsbilar med miljörabatt att bli påverkade.

"Om ingen förlängning av övergångsreglerna om nedsättning beslutas kommer även äldre förmånsbilar att omfattas av reglerna, det vill säga att alla laddbara bilar och gasbilar får en höjning av förmånsvärdet från den 1 januari 2021", säger Yngve Gripple, Rättslig expert på Skatteverket.

För vissa bilmodeller blir höjningen i så fall ganska kraftig i relation till dagens förmånsvärde. Överkomliga, mindre elbilar drabbas hårt. Populära Kia e-Niro får som exempel då 40 procent högre förmånsvärde över en natt. Hos laddhybriden Volvo V60 T6 Recharge ökar det med 23 procent jämfört med idag.

Om Skatteverket har rätt innebär detta att alla förmånsförare (även nuvarande) som har miljöbil kommer att få drygt 400 kronor mindre i plånboken varje månad nästa år, förutsatt 50 procent marginalskatt.

Men det är inte bara alla förare som påverkas av förändringen, även företagen drabbas.

"När förmånsvärdet ökar går även företagens sociala kostnader upp. Det kommer att handla om minst 3.500 kronor per bil och år. Om det är arbetsgivaren eller den anställde som får ta kostnaden beror på vilken bilpolicy företaget har. Men i fallet med personalbilar, som ska vara kostnadsneutrala för företaget, landar notan på förarna", säger Ronny Svensson, VD på företaget Ynnor, som är specialister på vagnparksstrategier.

"Jag utgår från att detta kommer att gälla alla miljöbilar just som Skatteverket säger. Om det ska bli en förlängning av miljörabatten krävs ett riksdagsbeslut – och det finns inte", fortsätter Ronny Svensson.

Om man som förare får ta hela kostnaden för detta, då kommer det att kosta ens privatekonomi minst cirka 700 kronor i månaden.

Exakt hur många personer som berörs av den här förändringen är oklart. Skatteverket saknar siffror för det. Men enligt sajten elbilsstatistik.se fanns det 142.660 laddbara bilar i Sverige under Q3 2020. Man kan anta att en klar majoritet av dem är förmånsbilar.

