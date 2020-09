Lynk & Co Zero Concept – Volvosyskonets första elbil

Kanske en fingervisning om hur Volvos nästa elbil ser ut?

Volvos koncernsyskon och Geelyägda Lynk & Co har visat upp sitt det koncept som kommer bli märkets första elbil. Konceptbilen heter Lynk & Co Zero Concept och är byggd på Geelys SEA-plattform (Sustainable Experience Architecture). Samma plattform som framtida Volvo- och Polestar-elbilar kommer att byggas på.



Möjligtvis också andra märkens elbilar sedan Geely öppnat för att tredje part ska kunna använda sig av arkitekturen på samma sätt som Volkswagen gjort med MEB-plattformen.

Lynk & Co Zero Concept går både snabbt och långt. 0–100 km/h på "under 4 sekunder" och en räckvidd på över 70 mil, enligt den mycket förlåtande NEDC-körcykeln. Men det borde innebära omkring 50 mil i verklig trafik vilket ju bådar gott.



Designmässigt har Lynk & Co Zero Concept korta överhäng på det sätt som bilar som byggts från grunden som elbilar ofta har. Axelavståndet är strax under 3 meter vilket placerar den i samma härad som Tesla Model Y och Volkswagen ID.4. Ett långt axelavstånd möjliggör också en rymlig interiör.

Annars är Lynk & Co ganska förtegna om detaljerna. Ingen uppgift om batteristorlek eller liknande. Förhoppningsvis går de ut med detta under Beijing Motor Show som drar igång nu på lördag den 26 september, där Lynk & Co Zero Concept ska ställas ut.

