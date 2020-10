Så mycket billigare är Lynk & Co 01 än Volvo XC40 laddhybrid

Du kan spara en rejäl slant på att välja en Lynk & Co 01 istället för systermodellen Volvo XC40 laddhybrid.

Lynk & Co försöker nå en yngre målgrupp än koncernsyskonet Volvo. Därför marknadsförs möjligheten att hyra bilarna genom att vara med i en så kallad medlemsklubb hårt. Men det går också att köpa bilarna.

Till en början är det Volvos hemstad Göteborg som är först ut med en Lynk & Co medlemsklubb. Det kostar 5.500 kronor per månad och då får man köra hybridsuven Lynk & Co 01. Försäkring, service och däck ingår.

Medlemskapet har ingen bindningstid. Väljer man att dela sin artikel med andra så får man rabatt på "medlemsavgiften".

Det går även att köpa en Lynk & Co 01. Den säljs med två olika motorer, en hybrid med 197 hästkrafter för 360.000 kronor och en laddhybrid med 265 hästar och som klarar 68 km på el enligt WLTP.

Laddhybriden kostar 440.000 kronor vilket kan jämföras med Volvo XC40 T5 Recharge som kostar 76.000 kronor mer.

Leveranserna startar under våren 2021. För enkelhetens skull går bilarna bara att få i svart eller blått.

Fakta: Lynk & Co 01 laddhybrid (PHEV)

Drivlina: bensinmotor + elmotor + automat

Effekt förbränningsmotor: 180 hk

Effekt elmotor: 80 hk

Kombinerad systemeffekt: 265 hk

Acceleration 0-100 km/h: 7,9 sekunder

Batterikapacitet: 17,6 kWh brutto, 14,1 netto

Räckvidd på el (WLTP): 68 km

Koldioxidutsläpp: 26 g/km

Bagageutrymme: 466 liter

Max dragvikt. 750 kg

Pris: 440.000 kronor

Fakta: Lynk & Co 01 hybrid (HEV)

Drivlina: bensinmotor + elmotor + automat

Effekt förbränningsmotor: 140 hk

Effekt elmaskin: 53 hk

Kombinerad systemeffekt: 190 hk

Acceleration 0-100 km/h: 9 sekunder

Batterikapacitet: 1,8 kWh brutto, 0,7 netto

Officiellt koldioxidutsläpp: 150 g/km

Bagageutrymme: 466 liter

Pris: 360.000 kronor

