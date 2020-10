Intervju: Polestar Sveriges vd Martin Ölund

Vi har intervjuat Polestars Sverigechef angående den trassliga starten för Polestar 2.

• Ägarna drabbas av att bilarna inte startar eller att de plötsligt stannar, vad är det som händer?

– Det är väldigt tryggt att vi har Volvos 96-åriga erfarenhet bakom oss och vi kommer att lösa allt. Det är också att elbilar framöver kommer att vara enklare att fixa fel på. När det gäller bilarna som stannar har vi ett åtgärdspaket med en 90-minuters uppdatering av mjukvaran och den är i full gång. Den gäller 595 bilar i Sverige. Alla är kontaktade. Startproblemen håller vi på att analysera, vi vet inte vilka åtgärder som ska göras, men alla som vill får lånebil – och vi vet inte om detta fel gäller alla bilar."

• Många har hört av sig och sagt att man inte får svar när man ringer eller mejlar, varför är det så?

– Vi har inte återkopplat tillräckligt snabbt till alla kunder, men vi håller på att ta in mer resurser för att bli bättre. Vårt fokus har legat på att leverera bilarna så snabbt som möjligt och tyvärr blev svarstiderna lidande på grund av detta. Men vi har också enormt många nöjda kunder.

• Har ni testat bilarna tillräckligt mycket eller är kunderna försökskaniner? Har ni släppt ut bilarna för tidigt till kunderna?

– Vår ambition var att ha funktionen over the air-uppdateringar klar när bilen släpptes. Men tyvärr tog programmeringen mer tid än vad vi planerade för. Arbetet med digitala funktioner tar helt enkelt mer tid än vad vi trodde. Att vi inte har alla uppdateringar klara är givetvis tråkigt men allt ska realiseras löpande, over the air-funktionen kommer under nästa år.

• Var görs programmeringen?

"Vi gör den inhouse, på Torslanda."

• Tesla har haft over the air-uppdateringar i över tio år, hur kan det komma sig att ni inte är klara med den ännu?

"Som sagt, det var vår ambition, men arbetet drog ut på tiden."

• Det talas om problem med kylfläktar till batterierna och även fel med värmepumpar, det är inte mjukvara.

– Vi håller på att analysera allt detta. Det som är fantastiskt med dagens tekniska samhälle är att feedbacken går så snabbt från kunderna. Arbetet går snabbare och vi är under konstant utveckling. De kunder som fått sin bil får uppleva alla fördelar med elbilar, men tyvärr tvingas några åka till verkstad.

• Har bilen en värmepump till uppvärmningen av kupén?

– Bilen har ett kyl- och värmesystem som använder vatten som medium. Det finns en kylkompressor och en värmepatron som båda tar sin energi från högvoltsbatteriet. När kupén, eller batteriet behöver värmas startar alltså High Voltage Coolant Heater, som maximalt kan ge 7kW effekt. Pumpar och ventiler reglerar vart värmen skall distribueras. Vid körning uppkommer, även om de är små i en elbil, förluster i inverters och elmotorer. Denna energi tas tillvara och bidrar till att värma kupé och batterier vid behov.

• Är produkten klar?

– Det här är absolut inte en experimentprodukt, men alla märken drabbas av fel.

