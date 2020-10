Polestar 2 återkallas igen – över 1.000 bilar i Sverige

Polestar återkallar 1 131 bilar i Sverige

På måndag går Polestar ut och informerar berörda ägare om två fysiska fel på en stor del av de bilar som har levererats i Sverige.

På 1.131 P2 måste växelriktaren som omvandlar AC till DC bytas. Man har analyserat 27 bilar och kommit fram till att underleverantören till växelriktaren inte har lyckats hålla kvaliteten. Totalt sett handlar det om 4.586 bilar över hela världen, som måste få en ny växelriktare.

Problemet kan märkas på två vis, antingen vill inte bilen starta eller så stannar den när man är ute och kör.

Men det är inte slut med problemen där. 870 bilar i Sverige (3.151 bilar i hela världen) har dessutom en defekt varmluftsfläkt för värmning av kupé och batteri. När fläkten inte går som den ska skickas en felkod med ett felmeddelande och bilen går inte att starta. Även detta fel är alltså hårdvarurelaterat, till skillnad från den första recallen som gällde en programuppdatering av programvaran. I dagsläget har 85 procent av de ägare som fått uppmaningen att göra den första uppdateringen gjort den.

Polestar 2 har enbart en varmluftsfläkt, medan syskonbilen XC40 kan extrautrustas med en värmepump. Längre fram under modellåret ska även Polestar kunna erbjuda värmepump som extrautrustning när man beställer en ny bil.

Samtidigt som dessa åtgärder görs kommer bilarna även att få den hårdvara som behövs för att man längre fram ska kunna göra så kallade over the air-uppdateringar av mjukvara. Den funktionen ska komma igång under 2021.

"Vi har alla reservdelar hemma i Sverige och jag tycker att man ska passa på att göra uppdateringarna så snart man kan, men de allra flesta ägare har inte upplevt något av de här problemen", säger Polestars svenska vd Martin Ölund.

Ännu ej levererade bilar kommer givetvis få alla uppdateringar innan leverans, vilket kan komma att försena vissa leveranser.

ams tycker till

Elbilar är sämre!

Så lyder rubriken på ledartexten i nästa nummer – missa inte den.

I det numret gör vi en djupdykning med massvis med siffor när det gäller kvalitet och kundnöjdhet och jämför bland annat elbilar med vanliga konventionella förbränningsmotorbilar.

Elbilar har fler fel, verkstäderna gör sämre jobb, bilsäljarna får lägre betyg. Det gäller de flesta märken och modeller, men jag har hittat tre tillverkare och bilmodeller som är bättre än de andra på just elbilar.

Kort sagt har bilindustrin som helhet misslyckats med det viktigaste när det gäller elbilar: att få nöjda kunder. Dessutom har man helt tydligt haft för bråttom ut med bilarna eller helt enkelt genat med kvalitetskontrollerna. Inte testat bilarna tillräckligt mycket själva – som måste vara fallet med Polestar.

En annan intressant sak från undersökningen är att märkestrogenheten hos elbilsägare generellt sett är låg samtidigt som man verkligen vill ha en elbil. Man hoppas att någon annan tillverkare är bättre, och skillnaderna på kvalitet är stora!

/ Alrik Söderlind, chefredaktör på auto motor & sport.

