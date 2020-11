Tesla i ännu en affär om utsläppsrätter – med Honda

Honda gör nu som Fiat/Chrysler och betalar Tesla för att få ingå i deras gemensamma utsläppspool i EU. Den japanska biltillverkaren har inte lyckats sälja tillräckligt med laddbara bilar i Europa för att få ner sina utsläpp.

Hondas elbil e har inte blivit någon storsäljare – kanske på grund av sin korta räckvidd.

Honda ansluter sig nu till Tesla och Fiat/Chrysler-koncernens gemensamma utsläppspool i Europa för att klara sig undan EU-böter nästa år, avslöjar analytikern Matthias Schmidt på sin blogg.

Det innebär att de tre tillverkarna kan räkna ihop sina försäljningssiffror gemensamt när snittutsläppen av koldioxid från deras nyförsäljning 2020 beräknas. Eftersom Tesla endast bygger elbilar som räknas som nollutsläppsbilar drar de ner snittet för utsläppspoolen rejält.

Målet som tillverkarna måste nå i år är 95 gram per kilometer, med flera undantag som exempelvis det för tunga bilar som Volvo utnyttjar. Annars hotas biltillverkarnas av miljardböter från EU. För att undvika det har tillverkarna därför börjat introducera allt fler laddbara bilar.

Hondas lansering av den lilla stadselbilen e i år har gått trögt. I Västeuropa har den endast stått för 1.000 nyregistreringar hittills, enligt Matthias Schmidt. Det motsvarar endast 2 procent av tillverkarens total i regionen.

Tesla lär göra en stor push under årets sista kvartal för att registrera så många bilar som möjligt i Europa, menar Schmidt. Just nu ska både USA- och Kina-tillverkade Teslor vara på väg till Europa. Det kan vara tillräckligt många för att kompensera för Teslas registreringstapp under årets första tre kvartal och låta dem ge snålskjuts till både Fiat/Chrysler och Honda i år.

Dessutom har Fiat/Chryslers satsning på att rulla ut nya laddhybridvarianter av Jeeps existerande modeller i år lett till 1.200 nyregistreringar i Västeuropa. Man har även påbörjat en "långsam" utrullning av elbilen Fiat 500e. Sammantaget kan det innebära att koncernen inte behöver lika mycket hjälp som tidigare trott, menar Matthias Schmidt.

Andra tillverkare som ingått i utsläppspooler med varandra för att klara av EU:s utsläppsmål inkluderar Ford och Volvo, Volkswagen och kinesiska SAIC (ägare till bilmärkena Maxus och MG) samt Toyota och Mazda.

Det är ännu oklart hur mycket Honda får betala Tesla för att få vara med i deras utsläppspool. Fiat/Chrysler-koncernen ska ha betalat ett miljardbelopp för att få göra det ifjol och det avtalet ska gälla till och med 2023.

Tesla kommer tjäna totalt nästan 1,2 miljarder dollar i år på utsläppspoolen med Honda och Fiat/Chrysler, rapporterar Automotive News Europe.

