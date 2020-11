Så mycket dyrare blir tjänstebilen nästa år

Under nästa år sker flera förändringar av fordonsskatt och förmånsvärde som kan göra det betydligt dyrare att ha förmånsbil.

Redan vid årsskiftet den 1 januari 2021 sker den första förändringen. Då försvinner rabatten på förmånsvärdet för omkring 75.000 miljöbilar.

Rabatten är 40 procent av förmånsvärdet, upp till 10.000 kronor per år. För en person med 50 procents marginalskatt innebär detta en ökad kostnad på 5.000 kronor per år. En kostnad som är svår att få kompensation för från arbetsgivaren.

Den 1 april 2021 höjs fordonsskatten för nya bilar för tredje gången sedan 2018. Lite förenklat kan vi säga att skatten höjs med 25 kronor per gram koldioxid per kilometer över 90 gram.

Fordonsskatten betalas som regel av arbetsgivaren, men höjd fordonsskatt innebär att förmånsvärdet ökar.

Så här räknar du ut den nya skatten:

Grundbelopp 360 kr/år

CO2-skatt nivå 1: 107 kr per gram koldioxid per kilometer utöver 90 gram upp till 129 gram

CO2-skatt nivå 2: 132 kr per gram från 130 g/km och högre

För dieselbilar tillkommer:

Miljöpålägg: 250 kr

Bränsletillägg: (gram CO2/km multiplicerat med 13,52)