Officiell: Här är laddhybriden MG EHS Plug-In

Första laddhybriden från MG på gång – kostar 34.000 euro.

Den redan talrika laddhybridstammen har blivit ytterligare en modell större. MG EHS Plug-In följer sitt helt eldrivna syskon MG ZS EV, som sedan en tid tillbaka finns på vissa marknader i Europa men än så länge inte i Sverige.

Vad är det då MG EHS Plug-In har att bjuda på? En liten bensinturbo på 1,5-liter som utvecklar 162 hästar och 250 Nm. Samarbetar med den gör en elmotor på relativt starka 122 hk och 230 Nm. Systemeffekten landar på 258 hk och 370 Nm.



Elmotorn förses med ström av ett batteripaket på 16,6 kWh och MG EHS Plug-In uppges ha en WLTP-räckvidd på 5,2 mil. Drivningen sker på framhjulen via en sexväxlad automatlåda och en fyrväxlad "elektrisk drivenhet", vilket enligt tillverkaren gör att bilen är 10-växlad.



0–100 km/h går på 6,9 sekunder och toppfarten är 190 km/h. Genomsnittsförbrukningen anges som 1,9 l/100 km och utsläppssiffran är på 43 gram CO 2 per km.



Invändiga höjdpunkter är ett 12.3-tum stort digitalt instrumentkluster, samt en infotainmentskärm på 10,1 tum. Apple CarPlay och Android Auto är standard.



MG EHS Plug-In finns tillgänglig för provkörning och förbokning från och med idag. Inget svenskt pris är klart ännu, men vi har i alla fall det Europeiska riktpriset på 34.000 euro att förhålla oss till så länge.

