Polestar börjar rulla ut första OTA-uppdateringen till 2-ägarna

Nu får Polestar 2 funktionen den lovades ha från början – uppdateringar över nätet. Tillverkaren rullar nu ut den första OTA-uppdateringen till ett mindre antal bilar i Sverige och Norge.

När Polestar 2 först visades upp ifjol lovades den få en funktion Tesla-ägarna vant sig med från starten: Over The Air (OTA) uppdateringar, eller mjukvaruuppdateringar över nätet. När modellen väl började nå kunderna i slutet av sommaren i år stod det dock klart att funktionen saknades.

– Vår ambition var att ha funktionen over the air-uppdateringar klar när bilen släpptes. Men tyvärr tog programmeringen mer tid än vad vi planerade för. Arbetet med digitala funktioner tar helt enkelt mer tid än vad vi trodde. Att vi inte har alla uppdateringar klara är givetvis tråkigt men allt ska realiseras löpande, over the air-funktionen kommer under nästa år, sa Martin Ölund, vd för Polestar Sverige i en intervju med Recharge i oktober.

Nu kommer dock goda nyheter redan innan årsskiftet. Polestar meddelar att man börjat rulla ut sin första OTA-uppdatering någonsin till ett "mindre urval" av bilar i Sverige och Norge. Det rör sig alltså om en försöksverksamhet som enligt tillverkaren kommer skalas upp på sikt för att gälla fler bilar.

Alla Polestar 2-ägare kommer dock inte få den första uppdateringen. De som mottagit den kommer informeras via mejl "om hur uppdateringen fungerar och vad de kan förvänta sig".

Får man inget mejl lär det vara för att ens bil redan har det senaste mjukvarupaketet installerat, vilket antingen gjorts vid ett verkstadsbesök eller innan leverans. Det förstnämnda lär gälla de som fått sin bil återkallad i oktober. Det går dock inte i nuläget att själv kolla vilken mjukvaruversion ens bil har.

Vissa bilar kommer dock behöva uppsöka verkstad för att få mjukvaran installerad. dessa "tillhör en servicekampanj som inkluderar en uppgradering för att kunna få OTA-uppdateringar", uppger Polestar på sin sajt.

Själva uppdateringen är "ganska stor" och kan därför ta upp till två timmar att ladda ner. Installationen tar sedan ytterligare cirka 90 minuter och under tiden går det inte att använda bilen.

En ny funktion ingår

I uppdateringen P2048.3 ingår bland annat:

Timer för klimatkontroll: aktivera klimatanläggningen och förvärm Polestar 2 inifrån bilen enligt önskat schema. Du finner inställningarna under parkeringsklimat.

Körbarhet: förbättringar vid start från stillastående, inklusive smidigare frigöring av bromsarna.

Laddning: stabilitetsförbättringar

Räckvidd: bättre exakthet i räckviddsangivelser

Extrabatteri: stabilitetsförbättringar i 12-voltsbatterisystemet

Internetanslutning: stabilitetsförbättringar

Fönster i baksätet: förbättrad stängning som tätar bättre mot glaset

