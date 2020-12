Eldrivna Volvosyskonet Lynk & Co Zero visar upp sig

Lynk & Co har precis etablerat sig i Sverige – nu testas deras första elbil

Lynk & Co Zero Concept.

Lynk & Co Zero Concept blir dels märkets första elbil, men också den första elbilen som byggs på Geeylkoncernens nya elbilsplattform SEA (Sustainable Experience Architecture). Samma plattform som kommande elbilar från Volvo och Polestar också ska byggas på.

Zero Concept visades upp första gången tidigare i höst och även om det är en konceptbil så ser den i mångt och mycket produktionsklar ut när den ställdes ut på Beijing Motor Show. Lynk & Co har inte presenterat några officiella tekniska data, men säger att den färdiga Zero (eller vad den nu kommer att heta) ska fixa 0–100 km/h på under fyra sekunder och ha en räckvidd på 70 mil (NEDC).

Nåväl, nu har Geely lagt upp en video på när en tungt maskerad Lynk & Co Zero Concept – nu kallad Zero EV – testas på bana i Kina. En noterbar detalj är att bilen verkar ha justerbar luftfjädring och något sorts Track-läge. I videon syns bilen sänka sig för att sedan rulla ut ur depågaraget. Någon vidare information bjuder Lynk inte på, tyvärr.

Lynk & Co satsar hårt på att etablera en ny typ av bilägande som ska efterlikna det sätt vi konsumerar musik och serier. Häromdagen blev det klart att Lynk & Co den 15 januari slår upp portarna till sin klubblokal i Göteborg. I vår kommer också deras första bil till Sverige, Lynk & Co 01, som är mycket nära besläktad med Volvo XC40.

Jag har höga förväntningar på Lynk & Co Zero EV. Ja 11 1 Nej