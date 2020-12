Bomben: Tesla kan snart låta andra elbilar ladda på Superchargers

Elon Musk twittrar om att samtal förs med andra tillverkare om att tillåta laddning på superchargers för andra elbilar.

En av de stora uppsidorna med Tesla är onekligen det synnerligen väl utbyggda Superchargernätverket. Med det är det egentligen inga som helst problem att göra långresor med sin Tesla, ens över landsgränser. I somras nådde man milstolpen 2.000 superchargerstationer runt om i världen, och i höstas kunde man stoltsera med 20.000 snabbladdare.

Den tredje generationens Supercharger kom till Sverige i år och den kan leverara upp till 250 kW laddning.

I dagsläget är det bara Teslaägare som kan använda sig av Superchargernätverket. Men på sikt kan det möjligvis komma att ändras. Det flagga i alla fall Teslas vd Elon Musk för på twitter.

Det började med att den kände youtubern Marcus Brownlee ställde sig frågan på twitter vad som hindrar andra tillverkare att nappa på Teslas erbjudande om att anslutat sig till Superchargernätverket. Han undrar om det beror på otillräcklig teknik, dolda avgifter eller stolthet?

Elon Musk svarade på den tweeten med att samtal förs med någon eller några tillverkare men att detta görs under radarn. Det är dock avslutningen som är intressant. Elon Musk skriver: "Superchargers håller på att göras tillgängliga för andra elbilar".



They are, although it’s kind low-key. Tesla Superchargers are being made accessible to other electric cars.