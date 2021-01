Alla fjällstugor upptagna? Nissan har lösningen!

Om du tillhör den snäva kundkrets som är i behov av en liten eldriven husbil med vintersportfokus kan du sluta leta.

Nissan e-NV200 Winter Camper Concept är en specialversion av vanliga "packåsne"-versionen av e-NV200. Det är inte bara den fräsiga alplackeringen som skiljer Winter Camper från en vanlig e-NV200, under skalet finns en rad andra vintersportsmässiga uppdateringar.

Den har fått högre fjädring samt grova och breda off road-däck för att klara av att köras när "the going gets tough". Vidare har den också ett antal extra gummi- och plastpaneler för att signalera slitstyrka samt lättstädade gummimattor invändigt.

Fronten har bestyckats med två LED-extraljus á 5.400 lumen.

I skåpet har Winter Camper ett kök, ett antal förvaringsluckor, ett utfällbart bord och en säng som viks ihop till en soffa när den inte används på klassiskt husbils- och husvagnsmanér.

Vidare har den också ett pop up-tak så att man kan stå upprätt i bilen. All elektronik i husbilsdelen från sin ström från ett separat 220V-system som laddas av solpaneler på taket.

Batteripaket och elmotor är samma som i vanliga e-NV200: 110 hk elmotor och 40 kWh batteripaket, således.

Detta är inte första gången som Nissan går utanför boxen med sina elbilar. Förra året visade man upp Nissan Re-Leaf – en typ av räddningsfordon baserat på Leaf som ska kunna fungera både som ett elverk och en räddningscentral vid en katastrof.

