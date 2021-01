Tvärnit för Volkswagen ID.3 – inte ens topp 10 vanligaste elbil i januari

I december 2020 registrerades over 2.500 ID.3 – hittills i januari inte ens 30.

December förra året blev en riktigt bra månad för Volkswagen ID.3 som inte bara blev mest registrerade elbil med 2.564 bilar, utan också mest registrerade totalt sett. Man hade alltså storsäljare som Volvo V60 och Volvo XC60 bakom sig.

– Det här är ett fantastiskt facit för ID 3 och en enormt bra start för vår storsatsning på den helt elektriska ID-familjen, sa Sten Forsberg, chef för Volkswagen Personbilar Sverige då.

Det stora antalet registreringar är givetvis frukten av ett idogt kampanjande från Volkswagens sida. På olika forum på nätet har det gått att läsa om mycket förmånliga privatleasingserbjudanden som många köpare nappat på.

Den starka slutmånaden var förmodligen bidragande till att Volkswagen lyckades komma under den gräns på 95 gram koldioxid per kilometer som EU har satt upp, och därmed klara sig undan dryga böter.

Men enligt Volkswagen handlar det också om att ID.3 hade kunnat beställas under en längre tid, vilket gjorde att många av de bilar som kom till Sverige i december redan var sålda.

– I det starka resultatet för ID.3 under 2020 får man ta i beaktande att det pågått en förhandsförsäljning under en längre tid. Vi fick tilldelning av en stor mängd bilar att leverera till dessa kunder och var i stort sett slutsålda på bilar. Vi ser ett fortsatt stort intresse för ID.3 även om vi nu ser framför oss en mer jämn utveckling vad gäller leveranser. Nu finns dessutom ID.4 tillgänglig för beställning. Den överträffar våra förväntningar och vi räknar med att dessa båda modeller kommer att stå för en betydande del av vår försäljning under 2021, skriver Marcus Thomasfolk, kommunikationschef för Volkswagen Sverige i ett mail till Recharge.

Anmärkningsvärt är det ändå, att försäljningen har rasat så kraftigt. Hittills i januari har det endast registrerats 27(!) stycken Volkswagen ID.3, enligt statistik från Car.info. Med den siffran är man inte ens med på topp 10-listan för elbilar i Sverige. En brasklapp bör väl läggas in för att januari inte är slut än, men det drar ju ihop sig.

Istället är det Kia e-Niro som sålt bäst av elbilarna i följt av Polestar 2 och Nissan Leaf. Se hela topp 10-listan för januari hittills här nedan.

Modell: Antal registreringar hittill i januari: Kia e-Niro 173 Polestar 2 140 Nissan Leaf 108 Audi e-tron 98 Renult Zoe 51 Porsche Taycan 45 Kia e-Soul 40 Skoda Citigo EV 38 Renault Kangoo ZE 37 Volvo XC40 P8 33 Tesla Model 3 32 Volkswagen ID.3 27

Jag är en av de 27! Ja 0 26 Nej