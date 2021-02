Tesla skjuter upp svenska Model Y-leveranserna

Lär bero på att Gigafactory Berlin där modellen ska byggas inte står klar ännu.

Teslas första europatillverkade bil ska sedan tidigare blir crossovern Model Y. USA-tillverkade exemplar går sedan i mars 2020 att beställa i Nordamerika. I januari blev det även möjligt att beställa inhemskt producerade Model Y i Kina.

På den svenskspråkiga versionen av Teslas hemsida har det sedan avtäckningen i mars 2019 gått att läsa att "produktion är förväntad att inledas i början på 2021".

Det har nu ändrats, rapporterar sajten Allt om Elbil. Går man in för att beställa en Model Y står det istället att "produktionen förväntas att inledas i mitten av 2021".

Tesla har sedan tidigare meddelat att de Model Y som ska säljas här i Europa ska tillverkas på deras nya "Gigafactory" strax utanför Berlin i Tyskland.

Fabriken är fortfarande under uppbyggnad. Allt ska dock fortgå enligt tidsplanen just nu. Så sent som förra veckan meddelade man att maskiner börjat flyttas in i lokalen. Enligt planen ska tillverkningen inledas till sommaren, vilket rimmar med den uppdaterade texten på sajten.

Elon Musk har tidigare avslöjat på Twitter att fabriken ska som pilotverksamhet använda Teslas nya egenutvecklade 4680 battericell som man visade upp på Battery Day ifjol. Cellerna ska monteras i ett strukturellt bärande batteripaket som formar den mellersta tredjedelen av Teslas nya helgjutna bottenplatta i aluminium.

