Bildläcka: Här är Volkswagens nästa elsuv ID 6 X

ID 6 är näst på tur hos VW – troligtvis sjusitsig med fyrhjulsdrift.

Nästa MEB-byggda elbil från Volkswagen tros bli en stor suv som ska vara baserat på konceptbilen ID Roomzz. Precis som namnet antyder ska det vara en rymlig bil, möjligtvis med 7 sittplatser och namnet ID 6.

Något sådant har ännu inte blivit bekräftat av Volkswagen, men bildläckor från den kinesiska regeringen antyder nu starkt på att så blir fallet.

Någon vidare information förutom bilderna ges inte. Men VW har i samband med visningen av ID Roomzz sagt att bilen ska få ett batteripaket på 82 kWh, snabbladdning i upp till 150 KW och en WLTP-räckvidd på 45 mil.

Det har också pratats om en effekt på 306 hästar och fyrhjulsdrift. Stämmer allt detta när ID 6 väl lanseras så lär den bli en stark utmanare till Tesla Model X som i nuläget är den enda eldrivna suven som går att få sjusitsig.

Enligt elbilssajten Electrec kommer bliderna från "The Chinese Ministry of Industry and Information Technology".

