Provrapport: Vätgasbilen Toyota Mirai på svenska vägar

Webbredaktör Patrik Lundin har varit ute och sladdat i snön i trakterna runt Arlanda och Uppsala med Toyotas vätgasbil Mirai.

Hej Patrik, hur är läget?

– Det är bra, det finns sämre ställen att vara än i en Mirai, kan jag konstatera!

Trevligt! Vilka var dina första intryck av den?

– Att den är stor. Det är en majestätisk pjäs och den är rätt snygg faktiskt, även i verkligheten. Men, det jag måste berätta är att Mirai inte kommer gå att köpa eller leasa alls i Sverige.

Jaså, varför då?

– Därför att den istället kommer ingå i Toyotas nya bildelningstjänst Kinto Share. Till sommaren kommer det finnas fem bilar tillgängliga i tjänstens bilpool. Då kommer du kunna hyra en Mirai för 150 kronor per timme och två kronor per körd kilometer. Det kommer också gå att hyra per månad men kostnaden för det delar Toyota inte med sig av ännu.

Har det något med infrastrukturen att göra, det finns ju bara fyra vätgasmackar i Sverige?

– Ja det är just därför man gör så. Det finns knappt någon infrastruktur och därför är det heller inte någon vits för dem att sälja bilen. Därför gör Toyota så här istället för att så många som möjligt ska kunna få känna på hur det är att köra vätgasbil utan att behöva oroa sig för infrastrukturen.

– Det är väldigt synd faktiskt att Mirai inte finns att köpa för den är väldigt skön på långfärd. Det är en väldigt mysig bil att köra!

Det låter som att den känns lite som en Lexus?

– Ja det är lite Lexus-känsla faktiskt. Det är mer Lexus än exempelvis C-HR, kan man säga

Någon annan detalj som du noterat?

– Att den är bakhjulsdriven med motorn bak och ett ESP-system som går att stänga av helt! Det går att sladda med den här rackarn ganska ordentligt.

Kul! Hur är köregenskaperna?

– Den är mjuk och skön, lite gungig sådär. Komforten får mig att känna att det är synd att den inte finns som förbrännings- eller elbil också så att den skulle gå att sälja här.

– Angående prestandan så är det inget elbils-tryck, den känns till och med ganska slö om man kört andra elbilar. Den gör 0–100 km/h på 9,2 sekunder så det är ingen raket sådär. Effekten ligger på 182 hästkrafter och 300 Newtonmeter vilket är mer än föregångaren men sedan har den en hel del vikt att släpa runt på också.

Inga breda sladdar, alltså?

–På halt underlag går det bra det men på torr asfalt så orkar den inte riktigt, nej.

Hur tycker du att vätgas-framtiden känns då?

– Om den är som Toyota Mirai så känns den hoppfull. Hade man kunnat tanka den på många ställen hade den varit ett super-alternativ. Enligt färddatorn har bilen dragit i snitt 1,35 kg/100 km nu. Med den siffran blir räckvidden på en tank ungefär 415 km, inte så illa på vintern ändå. Fabriksuppgiften är annars 650 km.

– Man kommer att kunna köpa Mirai i Tyskland eftersom deras infrastruktur är mer utbyggd. Där finns det runt 80 mackar som det ser ut nu. Toyota hoppas själva på att det ska bli fler vätgasbussar och -lastbilar i Europa snart så att nätet byggs ut. Då kommer det finnas ett business case för Mirai. De har själva inga planer på att göra som Tesla och bygga ett eget nätverk av vätgasmackar. Kostnaderna är helt enkelt för stora.

En utförlig provkörningsrapport med mycket teknisk information samt allt om bilens starkaste och svagaste sidor kommer du kunna läsa snart i ett kommande nummer av auto motor & sport, och här på sajten för dig som är Premiummedlem!

