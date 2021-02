Testchefen: Därför fick Teslan så dålig tid i 75-milstestet

Eftersom många frågor har uppkommit rörande Teslan i långkörningstestet kommer här en förklaring från mig, föraren själv. Det ska sägas direkt att det mesta förklaras i tidningen – läs gärna testet i ams nr 5/2021!

Tja, det gick ju inte särskilt bra, det är jag den första att hålla med om.

Vad hände? Var försvann alla minuterna? Jag blev själv nyfiken och satte därför ihop den logg ni kan hitta längre ner. Kort sagt är tidsförlusten en kombination av:

• Värmehaveriet/bilbyte.

• Min egen insats med – skulle det visa sig – för mycket dragning åt "äta som vanligt/komfort, det skulle ju likna en familjetur, med två stopp vinner jag ändå" och för lite åt "nu jäklar ska jag inte spilla en minut om jag så inte ska få varm mat eller besöka ett riktigt wc på hela dagen".

• Ännu sämre väder för oss som blev sena.

Trots att vi hade ambitionen att bara låta bilarna möta varandra och inte jämföra våra olika personliga endurance-talanger så vete tusan om vi lyckades. Det kokar ganska snabbt ner till mänskliga behov som pinkapauser och liknande – för de är sådana stopp som drar ner snittfarten! Jag har kört ganska ofta mellan Stockholm och Malmö genom åren och de gånger det gått fortast är när man ibland häpet konstaterat att man inte behövt stanna en enda gång, medan blåsan och magen har velat annat andra gånger. Råkar man därtill behöva tanka vid ett tredje tillfälle blir det riktigt långsamt.

Vi har gjort en del avdrag för strulande laddstationer (Kia 12 minuter, Porsche 19), men då detta är betydligt vanligare för icke-Teslaförare kan man förstås alltid diskutera om detta är rätt tänkt? Vi talade först om att det skulle likna en familj på semester, vilket ändrades till säljare, vilket till slut fick några att äta nötter i bilen … Så det är inte så lätt som man tror att genomföra ett sådant här test 100% rättvist. Även om vi har försökt.

Frågor:

• Förberedde jag batteriet via navigatorn?

Jodå, båda gångerna. Jag var noga med att navigera till Tesla Supercharger så att batteriet förkonditionerades (se foto sid 47 i testet!). Det var också en av anledningarna till att jag valde bort Ionity-laddarna (som Tesla inte förvärmer till), nu när det bara skilde 12 minuter i totaltid till Ionitys fördel enligt A Better Routeplanner.

• Vem har beställt, betalat och sponsrat våra tester?

Ingen. Vi och bara vi väljer självklart bilmärken och innehåll på de redaktionella sidorna. På vår hemsida förekommer också sponsrat innehåll, men då tydligt markerat "annons" eller "sponsrat innehåll" och på gul botten.

• "Varför laddade du i över 60 minuter?" "Det brukar räcka med 15 minuters laddning i Ödeshög mellan Sthlm–Gbg."

Värmen gav alltså upp nästan direkt i bilen, men jag kommer fram ungefär som planerat till laddaren i Ödeshög. Dock stelfrusen och jag minns att jag i snöyran backar till preciiis lite för kort för att kabeln ska räcka. Får hoppa in i bilen igen. Går jag sedan in lugnt och skönt och äter när laddningen startat? De 38 minuterna (plus två så att vi kommer upp i testets obligatoriska 40-minutersstopp) som ABRP föreslagit?

Nej, nu börjar stressen att om möjligt få ordning på detta och jag har Tesla i luren igen. Jag ombeds med vissa trick släcka ner skärmen så att den blir svart och inte ha laddningen igång om en over the air-update (OTA) ska lyckas. Efter en del dividerande kommer vi fram till att en OTA nog inte går att lösa bilens fel. Till slut går jag in i den rätt tomma restaurangen och värmer mig, äter och går på dass. Efteråt går jag åter ut till bilen och resonerar om fortsättningen.

Det beslutas att en ny bil är på väg. Jag har ändå haft sinnesnärvaro att skriva upp tidpunkten för laddstart, men kan inte svära på om laddningen fick ticka på ostört (jag är rätt säker på det), eller om vi gjorde ett kort avbrott för OTA. Jag kom dock ihåg att via appen stänga av laddningen vid 99 procent (missade en procent då appen laggade).

Total laddtid blev – pga allt som hände – en timme och sex minuter. Nej, den tiden är tyvärr säkert inte speciellt representativ för ett lyckat stopp, men likväl den enda vi hade att gå på i summeringen. Totalt spenderade jag två timmar och 25 minuter i Ödeshög, men en timme och 14 minuter är borträknade för både inväntan och uppladdning av ersättningsbilen.

Mikael Johnsson, testchef på auto motor & sport.

Övrigt tidsspill

När jag innan avresan knappade in rutten hos ABRP fick jag föreslaget tiden 08:58 med bara Superchargers (se bilder på ABRP). Min presenterade tid räknade vi ut till 11:12 (det råkade tyvärr blir tre min fel i tidningen och filmen pga att jag tittade på fel cell i Excel).

Skillnaden är rätt markanta 02:14 fortfarande – hur surt har jag kört egentligen?

Nja, inte så surt. Ni kan försäkra er om att jag gasat för vad grepp och skyltade hastigheter tillåtit. Faktum är att ABRP nog har smått optimistiska tider, i alla fall i vinterväglag.

Det vet jag efter en dubbellkoll med ID.3-föraren. Han behövde exempelvis exakt två timmar på sig mellan Skövde och Örebro där ABRP säger en timme och 40 minuter. Google Maps säger längre tider. Kom ihåg att vi hade snö och ganska halt under stora delar av varvet. Men återigen är pinkpauser när man inte laddar de stora katastroferna, och jag hade inget jätteflyt där denna dag.

I Arboga borde jag kanske dragit bort 11 minuter. Jo, det var en miss. Jag har nog aldrig tidigare kommit till en laddstation + restaurang förut och inte FÖRST pluggat in bilen och SEDAN gått in och ätit.

Nu vill jag absolut undvika Covid-19 och därför plockade jag en först burgare i drive-in som jag under laddandet åt i bilen. Men som jag knappt hann få i mig i tid! (Hade haveriet på förmiddagen inte fördröjt dagen kanske jag hade nöjt mig med godsaker från väskan istället för varm mat så här på hemvägen, vem vet. Tävlingsgnistan (minutgnistan) försvann lite där i Ödeshög).

En annan nackdel som det totalt två timmar och 25 minuter långa värmehaveristoppet i Ödeshög ändå fick med sig (trots justering) var att endast jag i Tesla och Alrik i Renault fick det extra marigt på slutet.

Någonstans mellan Västerås och Enköping kom blev det så in i bänken halt att den fyrhjulsdrivna Teslan självmant slet loss bakaxeln på bara farthållaren vilket blev "intressant". Vi fick lägga oss i 70 km/h med den övriga trafiken i ett par mil och sedan 90 km/h hela vägen mellan Enköping och Stockholm. Jag tänkte då att man kunde öka på efterhand, men undvek detta och låg i fortsatt konstant fart för att lättare kunna räkna ut "förlustminuter". Väl i mål hävdade bland annat vinnar-John och Taycan att de också gått ner i fart på slutet så, tja, av det blev intet beslöt vi. Vi vill ju inte ge någon bil fördelar den inte ska ha.

Ja, där fick ni mina ursäkter och förklaringar.

Jag klipper in lite siffror nedan för den som är intresserad av detaljerna. Jag lyckades hitta alla tappade minuter sånär som på tio.

/ Mikael Johnsson, testchef på auto motor & sport.