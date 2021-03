Intervju: Volvos däckexperter förklarar nya "Recharge-däcket"

Är Volvos nya elbilsdäck bara en illa dold besparningsåtgärd?

Volvos eldrivna bilar får som standard ett nytt däck kallat Recharge, som ska fungera året runt. Lika bra som ett sommardäck på sommaren och mycket bättre än vinterdäck på kall eller blöt asfalt – sägs det. Däcket ska dessutom förlänga räckvidden med åtta procent jämfört med ett nordiskt vinterdäck.

När man beställer sin elbil ingår dessa däck, som alltså är godkända för åretruntbruk, men Volvo rekommenderar att man även beställer vinterdäck om man ska köra på snö och is. Enligt Volvo är detta för att höja säkerheten och förlänga räckvidden.

Är detta framtiden? Finns det några nackdelar? Vi har fått en intervju med flera ansvariga på Volvo Cars.

• Varför har ni tagit fram det här däcket?

– Volvo har drivit på utvecklingen av däcket och säkerhet är alltid första prioritet. Under ett års körcykel har vi en ganska stor andel mitt i mellanväder, några plusgrader och torrt väglag. Man tror kanske att man har bra grepp med friktionsdäck. Men i verkligheten är det inte så och med Rechargedäcket har vi förbättrat egenskaperna i de här temperaturerna. Vi erbjuder ett säkrare sätt at framföra sitt fordon under ett helt år, svarar Jan Ivarsson, senior rådgivare för strategiutveckling, säkerhet.

– Men på is och snö behöver man ha ett vinterdäck, vilket vi rekommenderar, fortsätter han.

• Vilka tester har ni gjort?

– Vi har gjort många tester och jag kan nämna några resultat. Vid temperaturer från cirka 5–8 grader på snöfri asfalt är Rechargedäcket i paritet eller bättre än ett sommardäck när vi mäter bromssträckor. Jämfört med ett nordiskt friktionsdäck är det signifikant bättre vid broms. Dessutom är våtgreppet i alla temperaturer där vi mätt bättre. Vi talar om tiotal meter kortare bromssträcka. På en torr sommarväg vid 10 grader är sommardäcket några meter bättre, svarar Robert Hansson, ansvarig för chassiutveckling, aktiva system och säkerhet.

– Men jämfört med ett nordiskt friktionsdäck är Rechargedäcket 10–12 meter bättre, fortsätter han.

• Kan vi få siffror på is, snö, höst och vår samt barmark, för att jämföra Rechargedäcket mot vinterdäck? Har ni en hel uppsättning mätdata.

– Några exakta siffror kan vi inte ge för att vi provar på olika förhållanden, vi kör på vår asfalt, ni kör på er och leverantörerna på sin. Vi behöver korrelera data. Men vi kan tala om skillnaderna. Vid noll grader ser vi en över tio meter kortare bromssträcka jämfört med nordiska friktionsdäck. På snö och is ska du ha vinterdäck. Ska du åka skidor ska du definitivt har vinterdäck, svarar Stefan Sällqvist, chef för hjul- och däckutveckling.

• Gör ni en liten omsvängning här? Det kändes som att man ska ha de här däcken året runt, men bor man i exempelvis Stockholm har man definitivt snö ett antal dagar per år.

– Nej vi kompromissar inte på säkerheten. Däcket har väldigt goda egenskaper på sommarväglag och ännu bättre i temperaturer runt noll på både blött och torrt. Men på snö och is rekommenderar vi ett vinterdäck, svarar Jan Ivarsson.

• Har ni siffror vad som händer på snö och is jämfört med ett nordiskt vinterdäck? Så att kunderna kan få reda på hur mycket som skiljer.

– Vi har siffror och skillnaden är signifikant. Det är vi tydliga med. Men i Göteborg, ja det kommer snö, men man är ute med saltbilen innan man kör till jobbet. Då fungerar de här däcken alldeles utmärkt, då är de fantastiskt bra i snöslask. Då är det mer våtgreppet än vintergreppet och sajpningen som greppar i snön. Snökristallerna förändras med saltet, så i Göteborgsregionen fungerar de utmärkt året runt, svarar Stefan Sällqvist.

– Vi har tänkt strategiskt, från Alperna och norrut. Och Sverige är i ytterkant. I Centraleuropa, förutom i höglänt alpmiljö, är det här definitivt ett åretruntdäck och du behöver inte fundera på det. Men på vinterväg ska man som sagt ha vinterdäck, fortsätter han.

• Jag håller med om det, på mellansäsongerna är den här typen av däck bra, bättre än vanliga vinterdäck. De finns de som säger att man ska ha tre uppsättningar däck: sommardäck, höst/vår-däck och vinterdäck. Om man ska vara extremt seriös.

– Vi har klippt till på sommar- och mellansäsongerna. Vi ser att det här däcket täcker upp och gör en stor positiv skillnad för våra kunder under ungefär en fjärdedel av året, svarar Jan Ivarsson.

• Hur länge har ni utvecklat de här däcken?

– Länge. Vi har ett liknande däck i produktion, men just det här däcket har vi hållit på med under två år. Vi vill åstadkomma det här med att vara klass A (lågt rullmotstånd). Det är det unika, att vi får de här egenskaperna som täcker rätt spektra av temperaturer som är A-klassat. Jämför vi med ett nordiskt friktionsdäck är de ofta C-klassat, då talar vi om åtta procents förbättring i energieffektivitet, svarar Stefan Sällqvist.

• Hur är det med livslängden på däcket?

– Jämfört med de förra generationerna av den här typen av däck så räknar man med 50 procents förbättring. De är helt i paritet med vanliga sommardäck, svarar Stefan Sällqvist.

• Buller?

– Det är lägre. Där kommer vi att vara väldigt bra, om inte bäst, svarar Stefan Sällqvist.

– Men det beror lite på vilka dimensioner man jämför med. De är bland de bästa vi har idag, och de är inte isloerade. De går inte att jämföra med dubbdäck där får man ju bullerskador, tillägger Robert Hansson.

• Ekonomi?

– Livslängden är den samma, men prissättningen får vi kolla upp, säger Stefan Sällqvist.

• När man ska beställa sin bil, kan man då kryssa i att man bor på ett ställe där det förmodligen är snö på vintern, får man då förslag om att få två olika däck?

– När man beställer en bil på Care By Volvo, vilken modell som helst, har man de olika alternativen att beställa sommar- och vinterdäck. På elbilen kommer det att komma, tanken är att man ska kunna välja vinterdäck, svarar Christina Zander, senior kommunikationschef.

• I dagsläget kan man inte få två olika priser, om man vill ha vinterdäck?

– Vi ska kolla upp det, svarar Christina Zander.

• Vågar ni ge oss mer siffror, vad som skiljer mellan däcktyperna på olika förhållanden tror jag att alla är intresserade av. Eftersom ni har testat så mycket.

– Vid cirka sju grader och kallare är vi i paritet med med sommardäcket, och runt 8–9 meter kortare bromssträcka än ett nordiskt friktionsdäck på barmark. På blött är Rechargedäcket lika bra eller bättre än sommardäcket och har runt 20 procent kortare bromssträckor än ett nordiskt friktionsdäck, svarar Robert Hansson.

– Jag tror inte att våra kunder förstår att det är så här stora skillnader i de här temperaturområdena. Att man tror att man har väldigt bra grepp med ett nordiskt friktionsgrepp i de här temperaturerna, upp till sju grader, svarar Jan Ivarsson.

• Om vi jämför med ett europeiskt friktionsdäck?

– Det är inte fullt lika dåligt som ett nordiskt friktionsdäck, men fortfarande sämre än vad ett Rechargedäck presterar i temperaturer från sju grader och ner, på barmark, svarar Robert Hansson.

• Har ni undersökningar hur folk kör, om de har fel sorters däck på?

– Nej det har vi inte, men vi vet att en hel del använder däck fel. Ute i Europa ser man att folk kör på vinterdäck i juli, även i Italien! Men vi har ingen statistik på det. Vi tror att vi har tagit bort den här typen av situationer för kunderna, svarar Stefan Sällqvist.

• Vilka leverantörer har ni?

– Vi blir svaret skyldiga, men vi har flera leverantörer, svarar Robert Hansson.

• Berätta om tekniken i däcket.

– Utvecklingen har gått extremt snabbt. I grunden är det ett sommardäck, det nya är både mönster och gummiblandning, svarar Stefan Sällqvist.

