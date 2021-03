Tesla Model 3 omkörd – här är världens bäst säljande elbil just nu

Wuling Hong Guang Mini EV kostar endast motsvarande 37.850 kronor(!).

Hong Guang Mini EV. Så heter den elbil som sålde bäst i världen under januari och februari. Totalt under dessa två månader har man sålt cirka 56.000 bilar jämfört med Tesla Model 3 som sålts i ungefär 35.200 exemplar under samma period, rapporterar The Verge.

Den lilla småbilen är frukten av ett samarbete mellan SAIC Motors, Wuling Motors och General Motors, men den marknadsförs under varumärket Wuling Och det är förstås den lilla prislappen som bidragit mest till den stora försäljningssuccén.



Den kostar nämligen bara 28.800 yuan – motsvarande cirka 37.850 kronor i dagens valutakurs. Räckvidden är ändå, med tanke på prislappen, respektabla 17 mil. Toppfarten ligger på 100 km/h och den driver på bakhjulen.

Den är 292 centimeter lång, har ett axelavstånd på 194 centimeter och ska enligt tillverkarna rymma fyra personer. Vikten är i sammanhanget fjäderlätta 665 kg.

Än så länge säljs Wuling Hong Guang Mini EV endast i Kina. Enligt The Verge så funderar man på en etablering på andra marknader också. Om Europa och Sverige är aktuellt är nog tveksamt. Men man vet aldrig.

