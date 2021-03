Veckans hetaste nyheter!

Vår digitala redaktör, Patrik Lundin, listar och analyserar veckans mest lästa nyheter.

Min kollega Peter Terströms senaste krönika är riktigt ... intressant läsning. Underfundigt formulerad, precis som vanligt, men denna gången är det innehållet som är behållningen. Det är nämligen en alldeles särdeles fin illustration av vad som kan hända med en person som har så mycket pengar att den tappar alla rim och reson.



Inte för att att det är en hiskelig summa som vaskas, utan för att modus operandi är, som Peter skriver: "Det värsta slöseriet jag någonsin hört talas om".

Volvo och Polestar ska få ett nytt koncernsyskon. Zeekr, som det ska heta, ska bli Geelys lyxiga elbilsalternativ och tar sikte direkt på Teslakunderna. Ännu är informationen mycket knapp, men det pratas om att Zeekr-ägandet som helhet ska vara en premiumupplevelse och kännas som medlemskap i en klubb och gemenskap.

Ett varumärke till, hur kan det gå ihop? Beslutsfattarna på Geely är såklart inga dumskallar och jag är alldels övertygad om att de vet vad de gör. De gör paraplyet större för att fånga upp fler kunder. Smolket för oss blir att varumärkerna riskerar att tappa identitet och unicitet. Trist? Svar ja.

Har du hört talas om Wuling Hong Guang Mini EV? Inte jag heller, förrän denna vecka. Men faktum är att det är den elbil som slår Tesla Model 3 på fingrarna och som sålt bäst under början av året. Wuling Hong Guang Mini EV, som endast säljs i Kina, levererades till 56.000 kunder under januari och februari.

Anledningarna kan säkert vara många, men prislappens betydelse ska nog inte underskattas. Den kostar nämligen bara motsvarande 37.850 kronor. Wow.

Det ryktas att den ska introduceras till andra marknader. Jag kan inte vara ensam om att hoppas på att den kommer till Sverige?

Igår blev vi varse, ärligt talat ganska oväntat, att Regeringen kör över Skatteverkets förslag som i korthet innebar ett lägre förmånsvärde för billigare elbilar än för dyrare.



Med Regeringens förslag får bilar som kostar under 650.000 kronor ett förhöjt förmånsvärde och bilar som kostar över 650.000 får ett lägre förmånsvärde. Vår "go to"- tjänstebilsexpert Ronny Svensson på Ynnor är mäkta förvånad över Regerinens agerande.

– Jag kollar minsta kommatecken, men kan inte hitta någon ändring från det tidigare förslaget. Det är märkligt att en socialdemokratisk finansminister lägger fram en proposition som gynnar lyxbilar på Östermalm, men missgynnar vanligt folk som behöver bilen i sitt arbete, säger Ronny Svensson.

Och jag kan inte annat än att hålla med. Sedan är det också ofantligt märkligt att lägga ut detta på remiss, få in massa förslag, för att sedan skita totalt i vad remissinstanserna säger.

Denna vecka har vi uppmärksammat ett case där en av våra farhågor har besannats. Vi skällde mycket på Nissan Leaf när den andra generationen kom 2018 för att den är så dålig på upprepad snabbaddning eftersom den saknar kylning av batterierna (mer än passiv luftkylning). När man påtalar detta hänvisar Nissan till att det är inte så majoriteten av deras kunder kör bilen, och att det därför i princip är onödigt med att ens ha fläktkylning på batteripaketet.

Vi har pratat med en taxiåkare som har en Nissan Leaf i sitt stall där bilen strax efter en service (och precis utanför garantiperioden) vägrat starta. En diagnostik görs och det konstateras några av batterimodulerna är trasiga. Alternativen som ges är: byta de skadade modulerna för 164.649 kronor eller hela batteripaketet för 261.416 kronor. Svettigt...

Som ljuspunkt finns det dock andra vägar att ta än märkesverkstaden, något som taxiåkaren nu håller på att utforska. Han är dock oavsett mycket besviken på Nissans hantering av sina kunder.