Officiellt: Volkswagen byter namn till Voltswagen

Nu är det bekräftat. Volkswagen byter namn i USA till Voltswagen i maj.

Volkswagen i USA råkade publicera ett pressmeddelande om namnbyte en månad för tidigt, den 29 mars istället för 29 april.

Namnbytet har blivit en världsnyhet och nu går Volkswagen Group of America (som sköter koncernens alla märken) ut och bekräftar att deras dotterbolag Volkswagen of America byter namn till Voltswagen of America.

Redan i maj i år kommer namnbytet att genomföras på den amerikanska marknaden. Om andra världsdelar har samma plan är inte känt.

Volkswagen menar att detta understryker märkets satsning på elektrifierade fordon.

– Vi byter ut vårt "K" mot ett "T", men vi förändrar inte vårt åtagande att göra de bästa bilarna för förare och passagerare i respektive klass, , säger Scott Keogh, som är vd och koncernchef för Volkswagen of America.

Hans kollega Kimberley Gardiner tillägger:

– Inom de närmsta månaderna kommer ni få se hur märket förändras på varje plats där vi möter våra kunder.