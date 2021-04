Consumer Reports: Det är för lätt att "lura" en Tesla att köra utan förare

Amerikanska Consumer Reports biltestare "förvånades" av hur lätt det var att lura Teslas förarassistansystem Autopilot att köra utan att någon sitter i förarsätet. Nu kräver två amerikanska senatorer att kraschen med den "förarlösa" Teslan utreds.

Teslas förarassistanssystem Autopilot har hamnat under luppen igen efter en uppmärksammad olycka i Texas sent på lördagkvällen, lokal tid, då två personer omkom. De ska ha befunnit sig i en Tesla Model S som i hög hastighet kraschade in i ett träd och därefter fattade eld.

Houstonpolisen säger sig vara säkra på att ingen befann sig bakom ratten vid olyckstillfället. Det misstänks därför att personerna "lurat" bilen att köra utan förare med hjälp av Autopilot.

Elon Musk gick i veckan ut och dementerade detta på Twitter. Enligt honom har Tesla fått ut data från kraschen som tyder på att systemet inte var aktiverat vid olyckstillfället. Den ska inte heller ha varit med i beta-testet av den utökade funktionen Total Självkörningsförmåga (Full Self-Driving, framgent FSD), enligt Musk.

Olyckan har oavsett väckt frågor om Tesla byggt in tillräckligt många säkerhetsåtgärder i sitt system för att göra det omöjligt att "lura" bilen att köra utan förare. Tesla beskriver själv att Autopilot trots sitt namn kräver att en människa sitter bakom ratten och hela tiden är redo att ta över körningen ögonblickligen.

"Undermåliga säkerhetsåtgärder" lätta att överlista

Därför valde biltestarna på tidskriften Consumer Reports att testa hur svårt det egentligen är att överlista Teslas säkerhetsåtgärder. Omdömet är inte gott.

Det räckte nämligen med att koppla i bältet och hänga lite vikt på ratten för att lura Teslan att en förare satt bakom ratten. Medan Teslor med det nyare FSD-systemet som just nu testas i USA ser om föraren är på plats och har ögonen på vägen med hjälp av en kamera gäller det alltså inte Teslor som inte har systemet aktiverat.

– Vi förvånades av hur enkelt det var att överlista de undermåliga säkerhetsåtgärderna, säger Jake Fisher, testchef på Consumer Reports i en video.

Han bedyrar att ingen borde framföra sin Tesla på det här viset på allmän väg.

– Det är hänsynslöst, olagligt och potentiellt livshotande. Men det är tydligt att systemet inte bara är oförmöget att märka om föraren tittar på vägen. Det kan inte ens märka om det finns en förare där överhuvudtaget! Fortsätter han.



Senatorer kräver utredning av kraschen

De demokratiska senatorerna Richard Blumenthal och Ed Markey kräver nu att USA:s trafiksäkerhetsmyndighet NHTSA ska genomföra en omfattande utredning av kraschen i Texas och ta fram förslag på hur liknande olyckor ska kunna förhindras i framtiden, rapporterar TT.



De får medhåll av konsumentorganisationen Center for Auto Safety som även vill att myndigheten ska granska om Autopilot-systemet tillsammans med konsumenternas övertro på systemet (det vill säga att man tror att det rör sig om helt självkörande teknik) skapat en orimlig risk för trafiksäkerheten.



