Rekordvinst för Tesla efter försäljningsskräll

Starkare försäljning än väntat ledde till vinstrekord. Flera udda intäktskällor gav också stora summor.

Tesla gjorde en vinst på omkring 3,7 miljarder kronor under det första kvartalet 2021. Det kan jämföras med en vinst på 134 miljoner under samma period förra året.

Det är främst ökad försäljning som bidragit till den stora vinsten. Under det första kvartalet 2021 levererade Tesla 184.000 bilar globalt. Det är främst i Kina som försäljningen går bättre än väntat.

– Första kvartalet 2021 var ett rekordkvartal på många olika sätt. Vi har sett ett stort skifte i bilköparnas syn på elbilar och efterfrågan är nu den största någonsin, sa Elon Musk i ett samtal med investerare i samband med rapporten.

Intäkterna har gått från 6 miljarder kronor under första kvartalet 2020 till 10 miljarder kronor i år. En del kommer från försäljning av bitcoin. Tesla tjänade nästan en miljard kronor på den affären.

Varje år drar Tesla in stora summor på att sälja utsläppsrätter till andra biltillverkare. Under perioden drog Tesla in 4,3 miljarder kronor på det.

Tesla Model Y väntas bli ny storsäljare.

Tesla räknar med fortsatt ökad försäljning under åren och tar höjd för att öka volymen med 50 procent globalt. En ny version av Model S väntas spä på efterfrågan, men den Model Y tros blir storsäljaren. Nya fabriker i Texas och Tyskland ska hjälpa till att det möjligt att tillverka tillräckligt många bilar.

