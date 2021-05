Sportkanalen sänder Extreme X

Den elektriska offroad-serien Extreme E kommer att visas i Sportkanalen och på C Mores digitala plattform.

Nico Rosberg, Molly Taylor och Johan Kristoffersson.

I Extreme X tävlar svensken Johan Kristoffersson tillsammans med Molly Taylor i F1-stjärnan Nico Rosbergs team Rosberg X Racing.

Andra svenska förare i Extreme X är Mikaela Åhlin-Kottulinsky, Timmy Hansen och Mattias Ekström.

– Extreme E kommer att vara ett starkt komplement till våra andra sporträttigheter på Sportkanalen och C More. Människor i Sverige har ett stort intresse för motorsport och Extreme E har en naturlig plats i vår portfölj, säger Johan Cederqvist, chef för C More-kanaler och rättigheter.

