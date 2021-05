Tesla Model S Plaid+ slår rekord med uppfällbar spoiler och över 1.000 hästar

Just testas Model S Plaid+ på racebanan Laguna Seca i USA och Tesla har inte överdrivit fartresurserna – bilen uppges ha slagit banrekord.

Tesla Model S Plaid+ uppges vara världens snabbast accelererande produktionsbil. Den ger 1020 hästkrafter och ska klara 0-100 km/h på 2,1 sekunder med en fots "rollout". Kvartsmilen tar mindre än 9 sekunder att avverka.

Bilen är tidigare utlovad till hösten, men nu uppger Tesla att den kommer våren 2022.

Enligt The Kilowatts har Tesla slagit banrekord för elbil under testerna med ett en varvtid på drygt 1 minut och 30 sekunder. Under körningen har en uppfällbar bakspolier noterats.

Nuvarande elrekord är 1.30.30 och sattes förra året med en Model S Plaid. Rekordet för en produktionsbil är 1.27.62 och sattes 2019 med en McLaren Senna.