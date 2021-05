Opel visar Manta GSe Elektromod – med manuell växellåda

Opel har byggt om en gammal Manta A coupé till eldrift för att marknadsföra sin elektriska omställning.

Namnet GSe lär komma att pryda några sportiga elbilar från Opel framöver. Det verkar i alla fall troligt efter att den Stellantis-ägda tyska tillverkaren idag till slut visade upp sitt restomod-koncept Opel Manta GSe ElektroMOD i sin helhet efter en rad 'teasers'.

Bilen, som Opel kallar för sin första "elektriska restomod", ska ha byggts för att fira Opel Mantas 50-årsjubileum, och är med andra ord ett år sen till partyt. Opels lilla coupé hade nämligen premiär 1970 och lockade både med sin sportighet och överkomliga prislapp.

De (proportionsmässigt) rejäla 17-tumsfälgarna är designade av Opel själva och specialtillverkade av Ronal.

Från fabrik var den mest kraftfulla av den första generationen av Manta (kallad Manta A) den idag sällsynta bränsleinsprutade GT/E-modellen från 1974–1975 med 105 hästkrafter.

Opel Manta GSe Elektromod klår det utan vidare med sina 147 hästkrafter (108 kW) och 255 Nm. Eftersom det nu kommer från en elmotor istället för en fyrcylindrig bensinmotor finns det vridmomentet tillgängligt direkt redan vid 0 r/min. Någon viktsiffra eller acctid 0–100 km/h anges dock inte.

Batterikapaciteten är på 31 kWh från ett litiumjonbatteripaket vilket ska ge en räckvidd på drygt 20 mil. Precis som Opels serietillverkade elbilar, exempelvis Mokka-e vars nos inspirerats av just Manta A, kan batteriet laddas vid inbromsning men hjälp av energiåtervinning.

Ombordladdaren är dock något klenare än Mokka-e:s, endast 9 kW AC. Med den tar det strax under fyra timmar att ladda fullt.

Opel Manta GSe Elektromod har kvar den en gång i tiden fabriksmonterade 4-växlade manuella lådan vars spak skymtar fram bakom ratten här.

Eventuella purister behöver inte bli förargade över att man oåterkalleligt 'förstört' en samlarbil. Till skillnad från exempelvis svenska Carestos eldrivna Volvo P1800 GTe som vi provkört verkar Opel inte ha gjort några större ingrepp i originalplåten för att genomföra elkonverteringen.

Elmotorn ersätter nämligen originalmotorn under huven i fram rakt av och Mantans fyrväxlade manuella låda har därmed bevarats. Ford gjorde precis likadant när man byggde sitt elkoncept Mustang Lithium häromåret.

Föraren kan därför välja att roa sig med att ro runt bland växlarna "eller bara lägga i fyrans växel och köra automatiskt", skriver Opel i ett pressmeddelande. Kraften skickas sedan vidare till bakhjulen, som av allt att döma (man säger inget om den) fortfarande sitter på en stel axel.

Desto modernare är de digitala 12- och 10-tums "Pure Panel"-skärmarna i interiören och inte minst den ännu större "Pixel-Vizor"-skärmen i bilens nos som helt ersatt dess grill. Denna kan visa olika fyndiga meddelanden på engelska som "I am on a zero e-mission" och "My german ♥ has been elektrified" samt bilens namn och Opels logotyp.

Opel Manta GSe Elektromod pryds på flera ställen av en stiliserad QR-kod. Sådana "digitala" emblem ska på sikt ersätta alla textemblem på Opels bilar.

Vilka nya sportiga elbilar som kan tänkas släppas under GSe-namnet är förstås ännu okänt, men Opel ska ha bekräftat att man håller på att ta fram en sportigare version av sitt syskon till Peugeot e-208, Corsa-e. Det ska även komma en version av Mokka som pryds med prestandanamnet OPC (efter deras tuning-divsion Opel Performance Center) men denna ska inte bjuda på någon extra prestanda över den vanliga modellen.

