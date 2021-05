Ford F-150 Lightning – elpickup som slår frunkrekord

Ford F-150 en del av den amerikanska livsstilen. Nu kommer klassikern i ny och helt elektrisk tappning som får dra 4,5 ton.

Ford F-150 Lightning är inte alls futuristisk som Tesla Cybertruck. Konceptet för Ford F-150 Lightning är snarare konservativt för att inte skrämma bort några kunder. "Same, same, but different" med andra ord.

Elpickupen säljs med två olika batteristolekar som ger 38 respektive 50 mils räckvidd. Den billigaste versionen kostar 40.000 US-dollar före subvention på 7.500 dollar. Ombordladdaren är på 11,3 respektive 19,2 kW. Snabbladdning sker upp till 150 kW.

Det mindre batteriet paras med en drivlina på 432 hk och 1.050 Nm. Med det större batteripaketet ökar effekten till 571 hk, men vridmomentet förblir samma.

Elsystemet har V2L vilket innebär att man kan ta el från bilens batteri för att driva verktyg, kylskåp eller ladda en elcykel eller dylikt. Bilens batteri ska klara av att driva ett hem med el i tre dygn, en bra funktion om man ofta drabbas av elavbrott.

Ford F-150 Lightning slår alla rekord för största frunk – Ford kallar den på nordamerikanskt manér för "Mega-Power Frunk". I bilens front kan man lasta 400 liter som får väga upp till 180 kilo. Huven är elstyrd. Som jämförelse kan nämnas att Volkswagen ID 3 lastar 385 liter bagageutrymmet.

Elpickisen har en modernare och mer avancerad fjädring bak än sina motsvarigheter med förbränningsmotorer. Det ska ge säkrare köregenskaper och högre komfort. Maxlasten är 900 kilo.

Elbil och husvagn har varit en svår kombination, men inte med Ford F-150 Lightning. Den får dra 4,5 ton.

Riktigt läcker! Ja 29 3 Nej