Volkswagen utökar We Charge – fler snabbladdare

Nu kan VW-kunder ladda sin elbil på fler snabbladdare.

Volkswagen har slutit ett avtal med Recharge (inte oss), tidigare Fortum Charge&Drive vilket gör att kunder med Volkswagen We Charge-abonnemang får ytterligare några snabbladdare att välja på – 239 till antalet för att vara exakt.

Recharge har inga supersnabbladdare på Ionity-nivå, utan tillhandahåller snabbladdare med en maxeffekt på 135 kW. Det matchar Volkswagens ID-bilar som kan ladda upp till 125 kW.

– Även om den största delen av laddningen sker vid hemmet är det förstås jätteviktigt att laddinfrastrukturen utmed vägarna hänger med att utvecklas så att även de längre resorna blir smidiga. Vi är glada att nu kunna erbjuda fler laddpunkter via We Charge. Och ännu fler är på gång, säger Sofia Granfors, head of e-mobility på Volkswagen Sverige.

Totalt ger nu We Charge tillgång till över 4.000 laddpunkter i Sverige och omkring 200.000 i Europa.

