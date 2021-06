Lexus NX 450+ | Ny laddhybrid med 306 hästar och 4WD

Snart lanseras Lexus nya NX-serie. Toppmodellen NX 450+ är en fyrhjulsdriven laddhybrid med lång räckvidd på el.

Nya Toyota RAV4 Plug-in Hybrid AWD-i är en av de populäraste laddhybriderna och vår testvinnare. Nu kommer RAV4 i stilig Lexus-kostym i form av den nya Lexus NX-serien.

Modellprogrammet omfattar två bensinmodeller, NX 250 och NX 350, en elhybrid kallad NX 350h samt laddhybriden NX 450+. De två bensinmodellerna kommer inte till Sverige utan säljs i Ryssland och Östeuropa.

Elhybriden NX 350h finns med både fram- och fyrhjulsdrift – i båda fallen med 242 hästar. Dragvikten är 1.500 kg för de bägge.

Laddhybriden NX 450+ har samma drivlina som dito Toyota RAV4 – en 2,5 liters bensinmotor och en elmotor som tillsammans ger 306 hästkrafter till de fyra hjulen via en automatlåda. Räckvidden på el anges till 63 km. Den officiella utsläppssiffran är 40 g koldioxid per kilometer enligt WLTP. Förbrukningen anges till 3,0 liter per 100 km.

Vi har ingen uppgift om maximal dragvikt, men den är troligen samma som för RAV4 laddhybrid, vilket är 1.500 kg.

Den nya Lexus NX-generationen har vuxit på alla ledder. Längden och bredden har ökat med 20 mm. Axelavståndet är 30 mm längre och hjulbasen har ökat med 30 respektive 59 mm.

Nya Lexus NX liknar sin föregångare, men är helt nydesignad på in- och utsidan. Vid förarplatsen är det mer uppenbart att det är en ny NX-generation, ty här finns stora moderiktiga lcd-skärmar. Lexus uppger att de jobbat mycket med att få en låg ljudnivå i kupén.

Som väntat finns flera nya säkerhetssystem, och som sig bör är de standard. Flera funktioner i bilen kan styras via en app.

Under årets sista kvartal kommer bilen att lanseras. Då får vi priser och de fulla specifikationerna.

