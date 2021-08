Snart är Tesla Model Y här – flera båtlaster på väg till Europa

De första bilarna som levereras i Europa kommer från Kina.

Tesla Model Y har sedan lanseringen i USA och Kina ifjol snabbt blivit en storsäljare. Intresset för Teslas crossover är stort även här i Europa, och i Tyskland har man en fabrik under uppbyggnad för att tillverka den.

Enligt en tidigare kommunicerad tidsplan skulle den första tysktillverkade Model Y:n ha rullat av bandet i juli, men sedan dess har flera förseningar rapporteras och Tesla sägs nu istället sikta på en produktionsstart till årsskiftet.

Därför har nu en del av fabriken Giga Shanghai i Kinas Model Y-produktion fördelats till Europa och förra månaden meddelade Tesla att de första svenska leveranserna ska ske nu i augusti. Det rör sig enligt uppgift om båda de fyrhjulsdrivna modellerna Long Range och Performance.

Sedan i vintras levererar Tesla också Shanghai-tillverkade Model 3 Standard Range Plus till Europa.

Baserat på rapporter från den norske "Teslaskepp"-bevakaren Morten Grove verkar det nu som att vi kan räkna med att få se de första Model Y anlända hit i slutet av månaden. Flera skepp lastade med Shanghai-tillverkade Model 3 och Y börjar nu närma sig ankomsthamnen Zeebrygge i Belgien.

I en kommentar till Morten Grove på Twitter hävdar även en användare att de fått höra att en av båtarna beräknas anlända 17 augusti:

Sales advisor told me yesterday, Helios ray is definitely a model y ship (ours is on it) and zeebrugge ETA is 17.08.