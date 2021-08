Roadtrip-rapport: Till Lofoten med elbil

Vår testredaktör utforskar Teslas "Go anywhere"-potential på en lång roadtrip.

Testredaktör John Eriksson har kört till den vackra ögruppen Lofoten i Nordnorge med Tesla Model 3 Long Range.

Hej John, var är du och vad gör du?

Jag befinner mig just nu i samhället Svolvaer på Lofoten i norra Norge och har kört hit med en Tesla Model 3 Long Range. Detta dels för att testa hur det är att köra elbil norrut i trakter där det är glest mellan de små samhällena och byarna, och dels för att utforska Teslas "Go anywhere"-potential. De har ju nämligen ett väldigt väl utbyggt laddnätverk och skryter på sin hemsida med ruttplaneringsverktyget som de kallar för just "Go Anywhere".

Hur har det gått hittills och vilken rutt har du tagit?

Jag körde motorväg från Uppsala till Örnsköldsvik och därefter öde inlandsvägar upp till Arvidsjaur för första övernattningen. Andra etappen gick via Karesuando och Finland upp till Tromsø. Sista etappen gick sedan till Lofoten.

Totalt har det hittills blivit nära nog 200 mil. Allt har gått imponerande smidigt och lätt. Jag har klarat mig på sex stycken laddstopp längs vägen som jag har tajmat in med matpauser, kisspauser och övernattningar. I snitt blir det strax över 30 mil mellan depåstoppen.

Den upplevda kompromissen eller skillnaden mot att köra en förbränningsbil är väldigt liten. I princip det enda jag gjort annorlunda är att planera rutten lite noggrannare i förväg, eller snarare kontrollera att det finns laddare längs vägen, samt letat reda på boende med laddmöjlighet. Pauserna längs vägen har ändå varit nödvändiga och välbehövliga.

Hur är det att bila på Lofoten generellt och med elbil specifikt?

Naturen är spektakulärt vacker och man ska definitivt ha bil här för att enkelt ta sig runt. Värt att tänka på är att Lofoten är stort men vägarna små och krokiga. Det är också mycket turister med husbilar och husvagnar. Dessutom är hastighetsbegränsningarna låga, vilket gäller för hela Norge. Detta betyder att det ofta tar längre tid att transportera sig än vad man kan tro.

"Stenhård konkurrens" om laddplatserna vid hotellet i Svolvaer.

Svolvaer är det största samhället på ögruppen. Tesla har där en Superchargerstation med fyra laddplatser, men man håller på och bygger två andra stationer också på Lofoten som ska öppna 2022. I Svolvaer finns även en annan snabbladdningsstation för andra elbilar med flera platser och det finns några få uttag för långsamladdning på vissa allmänna parkeringar.

Utanför mitt hotell finns tre laddplatser, men det har varit stenhård konkurrens om dem. Jag har fått det att funka ändå med bara lite extra ansträngning, bland annat tack vare Superchargerstationen.

Att köra elbil på Lofoten har hittills gått bra, men det har dock krävts mer planering jämfört med en vanlig bil. Många sevärdheter på Lofoten - allt från bergstoppar till stränder - ligger långt bort från eluttag och då behöver man se till att man har tillräckligt mycket ström för att köra dit och tillbaka.

Hur är det med Teslas Go anywhere-potential då?

Det ligger faktiskt något i deras skryt! Även om jag redan känt till att Tesla har ett väl utbyggt laddnätverk, är jag ändå överraskad av hur pass små och avlägsna vägar jag kunnat köra på i områden där det är glest mellan samhällen och byar. Bilens räckvidd är naturligtvis ett plus, men det är nätverket som verkligen gör det möjligt att "go anywhere".

Hela John Erikssons reportage om resan till Lofoten i Tesla Model 3 Long Range läser du här på sajten och i ett kommande nummer av auto motor & sport inom kort.

