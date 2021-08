Elon Musk hoppas på tysk produktionsstart i oktober

Teslachefen passade på att återigen beklaga sig över den tyska byråkratin under ett besök på Gigafactory Berlin.

Tesla hoppas nu kunna inleda tillverkningen på sin nya fabrik i Grünheide utanför Berlin i oktober, rapporterar Reuters.

– Vi ser fram emot att förhoppningsvis få tillstånd att bygga de första bilarna i oktober om vi har tur, sa vd Elon Musk i en intervju i samband med ett besök på bygget under fredagen.

Tesla planerade tidgare att starta produktionen av bilarna Model 3 och Model Y på den så kallade Gigafactory Berlin den 1 juli i år. Elon Musk och Tesla har tidigare skyllt förseningen på den långsamma byråkratin i Tyskland. Just nu väntar man på tillstånd från miljömyndigheterna i delstaten Brandenburg.

På grund av förseningen har Tesla börjat ta in Kina-tillverkade Model Y till Europa, som lär börja landa här i Sverige inom kort.

Under Tysklandbesöket i veckan ska Musk ha träffat flera politiker för att prata om sin fabrik. Med på fabriksbesöket var även Armin Laschet, partiledare för det tyska regerinspartiet kristdemokraterna CDU, som även han beklagade det egna landets byråkrati.

– Ibland får man intrycket att att det är lättare att uppfinna något nytt än att besegra byåkratin i Tyskland, sa Armin Laschet ståendes intill Elon Musk på fabriksgolvet. Laschet kandiderar just nu för att ta över posten som Tysklands förbundskansler från partikamraten Angela Merkel.

Giga Berlin-bygget har tidigare kritiserats (och utsatts för sabotageförsök) av lokala miljöaktivister, som bland annat oroar sig för att det ska påverka grundvattnet i området. Bygget sker delvis ovanför en vattentäkt och ligger även intill ett natureservat.

Bland annat Brandenburgs miljöminister Axel Vogel har också varnat för att den färdiga fabrikens vattenkonsumtion kommer vara så hög att det skulle kunna leda till dricksvattenbrist i området. Det var något som Elon Musk avfärdade i intervjun på fabriken.

– Det här området har så mycket vatten, titta bara omkring dig. Det finns liksom vatten överallt här. Tycker du att det här verkar som en öken? Det regnar en hel del, sa Elon Musk skrattandes.

– Vi har fått mycket stöd och det är verkligen uppskattat. Vi känner oss väldigt välkomna och vi är väldigt glada att vara här i "Deutschland", fortsatte han.

Efter besöket tog Musk till Twitter och bjöd in lokalbefolkningen till ett öppet hus på fabriken den 9 oktober.

Priority for residents of Brandenburg & Berlin, but also open to general public