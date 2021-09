Video: Se Tesla Model S Plaid slå rekord runt Nürburgring

Nya Tesla Model S Plaid ha kört den legendariska Nordslingan 12 sekunder fortare än den gamla rekordhållaren för elektriska produktionsbilar, Porsche Taycan Turbo S.

Nürburgringtider, har de egentligen någon betydelse? Det går förstås att orda om, men klart är i alla fall att många biltillverkare fortfarande väljer att sätta tider med sina snabbaste vagnar där för att visa vad de går för.

Det gäller även de amerikanska elbilspionjärerna Tesla, som nu varit där igen med sin nya värsting Model S Plaid med 1.035 hästkrafter.

Elbilsrekordet för den 20,83 km långa Nordslingan hålls egentligen sedan 2019 av den renodlade tävlingsbilen Volkswagen ID R med galet snabba 6:05,336. När det kommer till elbilar som faktiskt går att köpa och framföra på allmän väg lagligt gäller dock Porsche Taycan Turbos produktionsbilsrekord från augusti samma år: 7:42,34.

I ett inlägg på sin Twitter hävdar Elon Musk nu att en helt fabrikmässig Tesla Model S Plaid krossat det rekordet. Som bevis inkluderar han i inlägget ett foto på ett papper med två tider: 7:30,909 och 7:35,579.

Tesla Model S Plaid just set official world speed record for a production electric car at Nurburgring. Completely unmodified, directly from factory. pic.twitter.com/AaiFtfW5Ht