Hyundai Ioniq 5 får längre räckvidd och bättre mjukvara

Hyundais elbil får ett något större batteri nästa år, rapporterar en sydkoreansk publikation.

Utvecklingshastigheten i elbilsvärlden är nästan hysterisk. I går fick vi nyheten att VW uppgraderar snabbladdningen på sina bilar, först och främst på nya ID.5.

Nu rapporterar sydkoreanska ET News att det kommer en lätt uppdaterad Hyundai Ioniq 5, redan ett år efter introduktionen.

Först och främst växer batterikapaciteten från 72,6 kWh till 77,5 kWh. Det ska betyda att räckvidden enligt sydkoreanska officiella mätningar ska gå från 423 till omkring 480–490 km, enligt sajten.

Batteristorleken blir lika stor som i syskonbilen Kia EV6, och det beror på att man lyckas tränga in ytterligare två battericeller, från 30 till 32.

Räckvidden är i dagsläget, mätt enligt WLTP-normen, 481 km och lägger vi till 4,8 kWh batteri bör det enligt WLTP-förbrukningen betyda att bilen ska kunna rulla 3,5 mil till, om inte den ökade vikten drar ner resultatet lite.

Det här bör ge en räckvidd på 516 km och då klämmer man sig före exempelvis Skoda Enyaq iV 80 som har en officiell räckvidd på 511 km.

OTA-uppdateringarna – over the air – som laddar ner ny programvara i bilen ska därtill bli ännu effektivare. Nu ska exempelvis kontrollsystemen för drivningen, körassistentsystemen, fjädringen och krockkuddarna kunna uppgraderas. I Sydkorea ska man under nästa år kunna ladda upp ström till nätet (V2G), alltså sälja elektricitet, när den behövs som bäst och kostar som mest.

Om och när dessa uppdateringar kommer till den svenska marknaden är oklart, men högst troligt under nästa år. Det har hittills sålts cirka 35.000 Hyundai Ioniq 5 sedan april i år och på grund av halvledarbristen är det tveksamt om man kommer att klara av planerna på 60.000 levererade bilar i hela världen under 2021.

50 mils räckvidd är tillräckligt! Ja 0 1 Nej