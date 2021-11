Kinesiska elbilsmärket Xpeng nu på igång till Sverige

Nu är det officiellt: kinesiska Xiaopeng Motors kommer till Sverige. Först ska man öppna ett "upplevelsecenter" i Stockholm.

Xpeng P7 blir märkets första modell i Sverige. Här står den framför en viss blandning av sött och salt i Stockholm.

Kinesiska Xpeng gjorde europeisk entré med elsuven G3 i vårt grannland Norge i december i fjol. Redan då meddelade företaget att man även ämnade att äntra den svenska marknaden och i september lanserade man en svensk sajt där elsedanen P7 är i fokus.

Och nu är det helt officielt: Xpeng kommer hit med P7 i början av nästa år, 2022.

– Det här är ett stort steg för Xpeng och vi är exalterade över att göra offensiva drag i Sverige, Danmark och Nederländerna, så att ännu fler får ta del av våra intelligenta elbilar. Vi ser fram emot att arbeta på plats inom dessa marknader för att kunna vara nära våra kunder, säger He Xiaopeng, vd på Xpeng, i ett uttalande.

Enligt vice vd He Liyang har Xpeng "jobbat under radarn under flera månaders tid för att få igång de nya verksamheterna i Sverige". Särskilt hemliga har man dock inte varit – exempelvis har både den mindre, billigare sedanen P5 och P7 setts till utan kamouflage i Stockholm.

Och inte heller avslöjar man ännu vart Xpengs bilar ska säljas eller servas i Sverige – eller vad P7 kommer att kosta. Däremot ska företaget öppna en visningslokal, eller ett "upplevelsecenter" som man kallar det, i Stockholm.

– Vi kommer att presentera flera spännande nyheter för den europeiska regionen väldigt snart – stay tuned, fortsätter He Xiaopeng i sitt uttalande.

Om de nyheterna har något att göra med Xpengs (grundat 2015) andra verksamheter, exempelvis robotar, återstår att se.

Tillverkaren har också nyligen visat upp en ny elbilsplattform med 800-voltsteknik i stil med Hyundaigruppens E-GMP som de snabbladdade elbilarna Hyundai Ioniq 5 och Kia EV6 bygger på.

Xpeng P7 ser jag fram emot! Ja 33 30 Nej