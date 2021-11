Elprischock: Tidvis dyrare att ladda än att tanka i vinter

Det kan bli svidande dyrt att köra elbil i vinter. Elen till en större elbil kan kosta närmare 20 kronor per mil.

Igenfrusna älvar har orsakat extrema elpriser som är omkring fem gånger högre än normalt

– Det sker varje år, men det som möjligtvis är annorlunda är att det nu sker i tre älvar samtidigt, säger Per Larsson, ansvarig för produktionsplanering vattenkraft och kärnkraft på Vattenfall, till TT.

Med skatt och avgifter kan elpriset hamna på 5–6 kronor per kilowattimme. En större elbil drar ofta närmare 3 kWh per mil under vintern. Kör du kortare sträckor kan förbrukningen vara ännu högre, vilket ger ett elpris närmare 20 kronor per mil.

Eftersom många publika snabbladdare har fast elpris kan det tidvis vara dyrare att ladda hemma. Genom att tajma sin laddning till tider då elen är som billigast kan man drastiskt påverka elkostnaden.

