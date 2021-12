Ny rapport: Batteripriserna stiger nästa år

En rapport från Bloomberg varnar för att priserna för batterier till elbilar beräknas stiga nästa år.

Hittills har batteripriserna sjunkit, men nästa år kan trenden brytas, uppger Bloomberg New Energy Finance i en rapport.

De senaste tio åren har priserna för elbilars högvoltsbatteri gått ned med närmare 90 procent, från mer än 1.000 US-dollar per kWh 2010 till något under 140 dollar per kWh.

Förutom batterierna är elbilar billigare att tillverka än elbilar. När priset för batterierna går under 100 per kWh beräknas även totalpriset för elbilar bli lägre. Den allmänna uppfattningen är att detta kommer ske omkring 2025-2026.

Riksdagspolitiker som vi varit i kontakt med delar denna uppfattning och anser att subventionerna för elbilar bör fasas ut vid denna tid eftersom den lägre driftskostnaden räcker för att motivera till köp.

Brytning av kobolt och lithium sker för hand i ett fåtal gruvor. Bilden är tagen i en koboltgruva i Kongo 2017. Arkivfoto: Washington Post / Getty images

Brist på råvara ger risk för prisökning

Prisnedgången på batterier sker nu i långsammare takt än förväntat på grund av ökade råvarupriser. Bland annat har priset för litium och kobolt stigit under det senaste året.

I dag sker brytning av dessa mineraler på få platser i världen. Det kan öppnas fler gruvor runt om i världen, till exempel nära den svenska Northvolt-fabriken, men det tar många år att få i gång en effektiv brytning. Tills dess riskerar vi att få se stigande priser för batterier.

Bloomberg New Energy Finance i varnade för stigande råvarupriser redan i förra årets rapport. Och under hösten har denna föraning besannats.

De ökade råvarupriserna har ännu inte fått genomslag på batteripriserna för att tillverkarna sedan tidigare beställt stora mängder battericeller då råvarupriserna var lägre. Enligt Bloomberg NEF kommer de stigande priserna på litium få genomslag i början på nästa år få priset per kWh väntas stiga med 3 dollar.

