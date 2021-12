Uppgifter: Toyota ska lansera billig elbil i samarbete med kinesiska BYD

Toyota uppges ha en elektrisk sedan som är något större än dagens Toyota Corolla på gång. Genom att använda den kinesiska elbilstillverkaren BYD:s koboltfria "Blade"-batteri ska priset kunnat bli lågt.

I slutet av 2022 ska Toyota tillsammans med kinesiska BYD (Build Your Dreams) släppa en billig, elektrisk sedan på den kinesiska marknaden. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till fyra anonyma källor.

Två av källorna ska ha kallat bilen för en "elektrisk helig graal" för Toyota som länge försökt ta fram en liten, billig elbil som "både är konkurrenskraftig kostnadsmässigt i Kina och samtidigt inte kompromissar med komforten", skriver Reuters.

Kinesiska BYD:s tunna, långa litiumjärnfosfatbatteri (LiFePO4, även kortat LFP) Blade ska vara avgörande för att få ner priset. Namet kommer sig av att de 96 cm långa, 9 cm breda och 1,35 cm höga battericellerna ser ut som just svärdsblad.

LFP-kemin innehåller ingen kobolt och anses stabilare än de vanligare litiumjonkemierna på marknaden idag. I gengäld är energidensiteten sämre, vilket brukar betyda kortare räckvidd.

Som Reuters noterar lanserade kinesiska BYD 2005 en kopia av Toyota Corolla kallad F3 – så vitt vi vet utan japanernas tillåtelse. Ironiskt nog är det nu alltså ombytta roller när BYD istället är de som bistår det tidigare elbilsskeptiska Toyota med sin batteriteknik.

Storleksmässigt ska elbilen ungefär motsvara dagens Toyota Corolla, fast med ett rymligare baksäte. Enligt Reuters källor ämnar Toyota att officiellt lansera modellen på Beijings bilsalong i april nästa år. Priset uppges landa på under 200.000 yuan, eller 285.000 kronor, i Kina, vilket är billigt även där.

Toyota har lovat att släppa 15 nya elbilar under namnet "bZ", eller Beyond Zero (bortom noll), fram tills 2025. Därmed lär den nya elektriska sedanen få ett namn snarlikt elsuven bZ4X som kommer nästa år.

Om den nya elbilen blir aktuell även för Europa återstår att se. Toyota ska för sin del ha avböjt att kommentera Reuters uppgifter. Däremot ska de ha svarat följande:

"Toyota ser batterielektriska fordon som en väg för att hjälpa oss att uppnå koldioxidneutralitet och är engagerad i utvecklingen av alla typer av elektrifierade fordonslösningar."