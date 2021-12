Ny milstolpe: Snart fler laddstationer än bensinmackar

Miljöorganisationen Gröna Bilister har sammanställt antalet laddstationer och bensinmackar i Sverige. Snart kommer laddstationerna att vara i majoritet.

Trenden är tydlig: Det blir allt fler laddplatser och allt färre bensinmackar. Just nu finns 2.600 laddstationer och 2.700 bensinmackar, enligt Gröna Bilisters sammanställning.

Tillväxten av laddstationer sker främst i den södra halvan av landet trots att staten står för installationen i glesbygd. Det saknas intressenter till 15 av de laddstationer som staten vill finansiera.

De flesta laddstationerna finns i de större städerna. Där är tätheten två laddpunkter per tusen invånare. På landsbygden är det främst i turistorterna där det installeras laddare. Jämtland är ett tydligt exempel med sina skidorter och satsningen "Green Highway" mellan Sundsvall och norska Trondheim.

I Norrbotten är det långt till både mackar och laddstationer. Här finns bara 0,06 laddstationer per kvadratmil.

Enligt Gröna Bilister är minst en laddstation per kvadratmil ett rimligt mål, men i de "utpräglade landsbygdskommunerna" är laddtätheten 0,1 laddstationer per kvadratmil. I Norrbotten är antalet 0,06 per kvadratmil.

– Det offentliga har ett ansvar att sparka i gång en önskvärd utveckling. Staten, kommunerna och regionerna måste ge utbyggnaden i glesbygden ytterligare en knuff framåt, säger Maria Pellas, ordförande för Gröna Bilister.