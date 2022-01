Volvos elbil prisdumpas – lika billig som MG

XC40 Recharge går nu att privatleasa för (nästan) samma pris som MG Marvel R, men väntetiden kan bli lång.

I år vill Volvo sälja rekordmånga elbilar. Bara på fabriken i Gent, Belgien där XC40 och C40 Recharge tillverkas för bland annat den europeiska marknaden, siktar man på att bygga 100.000 elbilar 2022.

För att sälja så många bilar måste man dock ner i pris. Fyrhjulsdrivna C40 och XC40 Recharge Twin (även kallad Recharge P8) med 408 hästkrafter kostar båda strax under 700.000 kronor, vilket är dyrt.

En billigare framhjusldriven variant med mindre batteri lanserades dock i ifjol för 489.000 kronor eller 5.690 kr/mån via prenumerationstjänsten Care by Volvo (då med 36 månaders bindningstid).

Nu har privatleasingpriset sänkts ytterligare. Medan grundpriset har stigit till 519.900 kr har prenumerationspriset på omdöpta XC40 Recharge P6 Core nu minskat till 4.990 kr/mån med 36 månaders bidningstid. Med 3 månaders bindningstid är det istället 5.890 kr/mån som gäller, att jämföra med tidigare 6.590 kr/mån.

Återförsäljaren Bilia går steget längre och erbjuder förbeställning av 2023 års modell av XC40 Recharge P6 Core för endast 3.995 kr/mån.

MG Marvel R, här i fyrhjulsdrivna utförandet Performance.

Det är nästan lika billigt som den kinesiska konkurrenten MG Marvel R vars privatleasingpris börjar på 3.950 kr. Det gäller det bakhjulsdrivna grundpaketet Luxury som likt Volvon kommer ungefär 40 mil på en laddning (WLTP).

Smolket i bägaren är den långa leveranstiden. På Volvo Cars hemsida står det i skrivande stund att XC40 Recharge har en leveranstid på 8–9 månader. Det verkar gälla trots att de system som Volvo tidigare plockat bort på grund av halvledarbristen, BLIS och adaptiv farthållare, inte ingår i Core-paketet.

– Bilarna av modellår 23 börjar tillverkas under maj månad, så de första leveranserna i Sverige lär ske under eller strax efter sommaren. Läget är dock väldigt osäkert på grund av den globala komponentbrist som råder just nu, skriver en talesperson för Volvo Cars i ett mejl till Recharge.

Den som beställer en Volvo XC40 Recharge nu verkar alltså oavsett kunna räkna med att få en 2023 XC40 med samma nos som coupésyskonet C40.