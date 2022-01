BMW lägger ned i3 – ingen efterträdare i sikte

Elbilen BMW i3 var en föregångare, konstruerad med sikte på låg förbrukning och goda utrymmen. Efter nio år läggs i3 ner.

När BMW i3 började tillverkas 2013 var det en bil för framtiden – en renodlad elbil där kolfiber och aluminium används för att minska vikt och förbrukning. BMW i3 har även smala däck med lågt luftmotstånd och relativt goda innerutrymmen.

Enligt rykten i bilbranschen var BMW:s plan att tillverka i3 fram 2024, men vikande försäljning gör att BMW lägger ner produktionen redan till sommaren – i juli, för att vara exakt. BMW i3 har svårt att konkurrera med nyare elbilar, exempelvis Volkswagen ID.3 som säljer tre gånger mer.

Konceptbilen Vision Circular ser ut som en vidareutveckling av i3-serien.

Någon ny i3 tycks inte vara nära förestående trots att konceptbilen BMW Vision Circular visats upp med tydliga likheter.

Istället får de märkestrogna vänta in en eldriven version av BMW X1 kallas iX1. Det är en klart större bil än dagens i3. En förklaring till detta kan vara att BMW vill vänta in en ny plattform med modernare teknik. Under tiden elektrifieras vissa populära modeller med förbränningsmotor.

