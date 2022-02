Provrapport: Så känns elbilen Renault Mégane E-Tech

Vår reporter har varit i Spanien och kört Renaults nya elbil i C-segmentet.

Hej Magnus! Vilka är dina första intryck av bilen?

– De är positiva överlag! Mégane E-Tech Electric har det mesta man förväntar sig av en modern elbil vad gäller teknik och räckvidd. Vi körde versionen med 60 kWh-batteri, 220 hästkrafter och en WLTP-räckvidd på 47 mil. Den kostar från 453.900, vilket placerar den i samma priskategori som VW ID.3.

Är Megane en bättre bil än VW?

– Det är lite för tidigt att säga efter en kort provtur, men en stor skillnad är infotainmentsystemet. Renault använder Googles Android Automotive-operativsystem, och det är mycket bättre och smartare än Volkswagens system. Förarmiljön överlag känns genomtänkt och lätt att leva med. Den är också lättare – Renault har lyckats begränsa vikten till dryga 1,6 ton, vilket är bra för en elbil i den här storleken.

Hur är den att köra?

– Med 220 hästkrafter blir bilen riktigt pigg. Däremot blir vridmomentet snabbt för mycket att hantera för framhjulen. Styrningen är inget under av känsla och engagemang direkt, även om den är snabb och exakt. Fjädringskomforten känns behagligt fransk, och jag tycker att man märker av den relativt låga vikten. Bilen känns mindre klumpig än Volvo C- och XC40 Recharge till exempel. Däremot är ljudkomforten inte i toppklass – på grov asfalt kommer det in en hel del vägbuller i kupén.

Är det här en ny folk-elbil för den svenska marknaden?

– Det är mycket möjligt. Det känns absolut som att Renault är inne på rätt väg med den här bilen.

Ett utförligt reportage från provkörningen kommer i nummer 6/2022 av tidningen auto motor & sport samt även här på Recharge inom kort för dig som har Premium!