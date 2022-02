Elbil på vintern: Högre fart ger snabbare laddning!

Många tillverkare skryter med hög effekt vid snabbladdning, men är batteriet kallt försvinner hela "reklameffekten". Norska Elbilsföreningen har vintertestat sex bilar, vilket gav både spännande och pinsamma resultat. Förvärmning av batterierna är ett effektivt, men högre fart före laddning ger också effekt.

Elbilsbatterier måste komma upp i "arbetstemperatur" för att kunna ta emot rejält med ström. Tesla var först ut med att erbjuda förvärmning som en funktion i navigationen – när bilen närmar sig laddstationen värmer batteriet automatiskt upp sig.

Långt ifrån alla tillverkare erbjuder den finessen och det man verkligen skulle vilja ha är en möjlighet att starta förvärmning utan att behöva använda navigeringen, oftast vet man var man ska och vill inte trassla med navigationen.

Norska Elbilsföreningen har vintertestat sex nya elbilar, som enligt databladen kan ladda mellan 100 och 240 kW. Men ingen bil laddade i snitt mer än 64 kW och den högsta uppmätta laddeffekten var 88,4 kW.

Ett större batteri är i teorin alltid bättre vid snabbladdning, eftersom det finns mer utrymme kvar när det är tömt, det vill säga man kan få i mer elektricitet innan batteriet närmar sig 70–80 procent då laddningen oftast tappar en hel del hastighet.

Norsk Elbilsförening konstaterar att alla bilar bör ha en manuell batterivärmefunktion och att minusgrader i mångt och mycket neutraliserar snabbladdningsegenskaperna. Det går alltså inte att titta på databladet för att veta om bilen kommer att ladda snabbt i minusgrader. Alla bilar är ungefär lika bra – eller dåliga.

Intressant är också att batteriet blir varmare – laddningen går snabbare – om man strax före laddning höjer tempot eller gör ett antal accelerationer.

SÅ LADDAR ELBILARNA I VINTERKYLAN

BMW i4 M50

– snittladdeffekt 67 kW

Uppgiven maxladdning: 200 kW

Procent av maxeffekt under testet: 33 %

Batteripaket: 80 kWh.

BMW i4 har uppvärmningsfunktion som användes vid ett av fyra laddstopp och skillnaden under ungefär samma väder- och laddstatusförhållande är 49,5 mot 88,4 kW. Det går alltså mycket raskare när batteriet förvärmts.

BMW iX xDrive 50

– snittladdeffekt 63 kW

Uppgiven maxladdning: 200 kW

Procent av maxeffekt under testet: 31 %

Batteripaket: 105 kWh.

Med det största batteriet och förvärmningsmöjlighet har iX bra möjligheter att lyckas. Noteras ska att man inte använde förvärmning vid alla stopp, utan endast vid ett, för att se skillnaden.

Vid uppvärmning ökar snittladdeffekten nästan till det dubbla, från runt 50 till 100. Men det är fortfarande en bra bit från sommarsiffror.

Kia EV6 GT Line LR AWD

– snittladdeffekt 54 kW

Uppgiven maxladdning: 240 kW

Procent av maxeffekt under testet: 22 %

Batteripaket: 72 kWh.

Kia presterar sämst i detta test, sett till sin maxkapacitet, den ger bara 22 % i snitt av vad som är möjligt och en del av förklaringen är att Kia saknar snabbladdning, vilket den enligt uppgift ska få via en uppdatering över nätet. Mycket välkommet!

Som mest laddar EV6 125–130 kW, och det sker sent under laddningen när batteriet har blivit varmare. Att batteripaketet är relativt litet och att bilen är energieffektiv ligger den för övrigt i fatet. Den kom in till laddstolparna med relativt mycket kapacitet kvar och har på så vis inte lika stort spelrum kvar under laddningen.

Mercedes EQB 350 4matic

– snittladdeffekt 63 kW

Uppgiven maxladdning: 100 kW

Procent av maxeffekt under testet: 63 %

Batteripaket: 66 kWh

På sommarväg laddar EQB närmare 95 kW från 10 till 80 procent,men här i vinterland hamnar snittet på dryga 60 kW. Vid den sista laddningen där man använde förvärmning hamnade snittet runt 70 kW – vilket är riktigt bra.

NIO ES8 LR

– snittladdeffekt 64 kW

Uppgiven maxladdning: 120 kW

Procent av maxeffekt under testet: 53 %

Batteripaket: 92 kWh.

Den stora kinesiska suven ES8 har ingen imponerande snabbladdningssiffra, men klarar sig trots det rätt bra på vinterresan och ger näst mest av den teoretiska laddeffekten. Oturligt nog för NIO kom uppdateringen av mjukvara som ska ge förvärmning för sent för att det ska kunna testas, så det finns absolut en förbättringspotential. Stort batteri är ett plus.

Skoda Enyaq iV 80X Sportline – snitt laddeffekt 52 kW

Uppgiven maxladdning: 125 kW

Procent av maxeffekt under testet: 42 %

Batteripaket: 77 kW.

Skodan erbjuder inte förvärmning av batterierna och snitteffekten under alla laddstopp är lägst i testet. Vid den sista laddning körde man mer aktivt, vilket också gav snabbare laddning.

