Prischock på nickel kan ge dyrare elbilar

Priset på batterimetallen nickel har på kort tid skenat vilket fått Londons metallbörs att införa ett handelsstopp. Även om priset stabiliseras igen kan prisrallyt påverka elbilstillverkningen.

Priset på nickel skenande på börsen under tisdagen innan ett handelsstopp infördes. Nu riskerar priserna på elbilar att öka.

Rysslands invasion av Ukraina fortsätter att få stora konsekvenser för den globala ekonomin. På kort tid har framförallt råoljepriset rusat på världsmarknaden, något som fått bensin- och dieselpriserna att stiga till nya rekordnoteringar.

Men det är inte bara råolja som produceras i det av sanktioner allt mer isolerade Ryssland. Landet är också världens tredje största producent av nickel, en sällsynt metall som behövs till litiumjonbatterierna som används i de flesta av dagens elbilar.

17 procent av all högkvalitativ nickel (även kallad "klass 1-nickel"), som är bättre lämpad för batterier, tillverkas av ryska MMC Norilsk Nickel PJSC. Bolaget (och Ryssland i stort) är också en stor leverantör av en annan viktig metall som behövs till så väl batterier som datorchip: palladium.

Prisrally ledde till handelsstopp

Under tisdagen, 8 mars, rusade nickelpriset direkt vid öppning på Londons metallbörs LME med över 67 procent, eller över 20 000 amerikanska dollar. Det är en av de största rörelserna som någonsin registrerats inom metallsektorn, och det fick priset på nickel att stiga till 50 000 dollar per ton. Priset för tremånaderskontrakt steg under dagen ännu högre: till över 100 000 dollar per ton.

Innan morgonen var över valde därför LME att införa ett handelsstopp på nickel som ännu inte lyfts. Det senaste budet är det tidigast kan lyftas imorgon, fredag.

Dyrare priser på elbilar

Enligt analytikern Adam Jonas på investmentbanken Morgan Stanley kan den 67-procentiga prisökningen på nickel översättas till en prisökning med ungefär 1 000 dollar (knappt 10 000 kronor) för den genomsnittliga elbilen, rapporterade CNBC under tisdagen.

Alternativ finns

En brist på nickel är något som marknadsvetare har varnat för tidigare. Flera elbilstillverkare, inkluderande Tesla, har därför tittat på att använda andra batterityper än de idag vanliga litiumjonbatterierna.

Ifjol började Tesla att använda litiumjärnfosfatbatterier (LiFePO4 eller LFP) i sina Standard Range-bilar, som inte innehåller någon nickel alls. Typen är också väldigt vanlig på den kinesiska bilmarknaden idag och har även andra fördelar.

Framförallt kostar LFP-batterier mindre än litiumjonbatterier. De tål även att hållas fulladdade längre perioder bättre, men är i gengäld mindre energitäta vilket betyder att batteripaketen måste göras större och tyngre för att få samma energiinnehåll.