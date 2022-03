Geely-ägda Lotus visar en eldriven suv – här är nya Eletre

Det brittiska sportbilsmärket har gjort sig kända för sitt närmast religiösa fokus på låg vikt. Nu går märket i en helt annan riktning.

Lotus Eletre är märkets första suv. Den ska byggas på en ny fabrik i Wuhan, Kina.

"Förenkla, och lägg sedan till lätthet". Det var med de bevingade orden som Lotus grundare Colin Chapman förmedlade vad han ansåg som den viktigaste egenskapen i en sportbil. "Mer kraft gör dig snabbare på raksträckorna. Mindre vikt gör dig snabbare överallt".

Sedan dess har i stort sett alla gatbilar från Lotus följt samma recept. De flesta har varit tvåsitsiga sportbilar byggda med så få delar som möjligt. Låg vikt var det viktigaste för körupplevelsen, och körupplevelsen var viktigare än allt annat.

Besläktad med Volvo

Men majoriteten av aktierna i Lotus ägs sedan 2017 av Zhejiang Geely Holding Group – samma kinesiska storföretag som också kontrollerar märken som Volvo Cars och Polestar. Och deras huvudfokus är ett annat – de vill bygga bilar som folk vill köpa, och skapa ett bilmärke som kommer att vara relevant även i framtiden. Det innebär suvar – och eldrift.

Den nya modell som Lotus presenterade på tisdagskvällen är därmed ett resolut uppbrott från märkets ursprungliga filosofi. Nya Eletre är en fem meter lång stadsjeep med jättestort batteripaket, laddad till tänderna med teknik. Teknik som vi också förväntar oss att se i koncernsyskonet Volvos kommande flaggskeppsmodell.

"Från 600 hästkrafter"

Här är de viktigaste punkterna: Lotus Eletre drivs av ett batteripaket med "över 100 kWh". Den är fyrhjulsdriven och motoreffekten anges till "från 600 hästkrafter", vilket tyder på att framtida prestandaversioner kanske får betydligt mer effekt än så (Lotus eldrivna konceptbil Evija har trots allt 2 000 hästkrafter). 0–100 ska gå på under tre sekunder, och toppfarten är 260 km/h.

Räckvidden per laddning anges till 60 mil. Högspänningssystemet går på 800 volt vilket innebär supersnabb snabbladdning – en laddare med 350 kW ska kunna addera 40 mils räckvidd till bilen på 20 minuter. En växelströmsladdare med 22 kW är också standard, vilket gör det möjligt att ladda upp bilen hemma på 4–5 timmar.

Kan köra själv

Autonom teknik finns det också gott om. Likt Volvos kommande XC90-efterträdare är Lotus Eletre utrustad med lidar-sensorer från amerikanska Luminar – men till skillnad från Volvon är dessa gömda innan bilen går in i självkörningsläget. Till att börja med är det inte tal om något mer än styr- och bromsassistans, men tekniken innebär att bilen är framtidssäkrad med all hårdvara som behövs för mer avancerad autonomi. Mjukvaran kommer att uppdateras kontinuerligt via en inbyggd 5G-uppkoppling.

Interiören är fokuserad runt en landskapsorienterad, 15,1 tum stor Oled-skärm, från vilken majoriteten av bilens inställningar kan nås. Det finns också en skärm framför ratten och en head-up-display som projicerar AR-element på vindrutan. En ljudanläggning med 800 watt och 15 högtalare ingår i standardutrustningen, men den kan uppgraderas till en med 23 högtalare och 1 500 watt.

Elektroniska stötdämpare och luftfjädring kommer att vara standard på alla versioner. Aktiva krängningshämmare, keramiska bromsar och bakhjulsstyrning erbjuds som tillval.

För tung för tryck?

I Lotus utförliga pressmeddelande om Eletre kan man också läsa att de använt både aluminium och kolfiber för att göra bilen så lätt som möjligt. Men trots att ordet "vikt" nämns åtta gånger i texten får vi inte veta vad bilen faktiskt väger. En sak är i alla fall säker: det här är världshistoriens tyngsta Lotus.

Man vill heller inte berätta vad bilen kostar, trots att den redan går att beställa. De första leveranserna kommer till Kina och Europa nästa år.

