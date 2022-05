42 Svenska Tesla Supercharger-stationer öppnade för alla elbilar

Teslas pilotprojekt växlas upp ännu en gång. Ett utvalt antal svenska Superchargerstationer har nu öppnats för andra märkens elbilar. Med det blir även stationerna som öppnats upp i andra länder tillgängliga för svenska elbilister.

Nu kan svenska elbilister ladda på utvalda Tesla Superchargers i flera europeiska länder.

42 stationer med 542 snabbladare, fördelade från norr till syd i landet, läggs nu till i Teslas pågående pilotprojekt med att öppna upp dett egna Superchargernätverket för alla elbilar med rätt laddkontakt.

Med det har Tesla Superchargers över en natt blivit "det överlägset största snabbladdningsnätet i Sverige i dag (>150 kW)", skriver företaget.

Från början öppnades en antal stationer i Nederländerna i november 2021, följt av bland annat Norge pch Frankrike. Förutom Sverige utökas nu även piloten till ett antal stationer i Spanien, Storbritannien, Belgien och Österrike.

Svenska elbilister får samtidigt tillgång till samtliga öppna Superchargers i Europa, något som lär underlätta bilsemestrandet något.

Pilotprojektet genomförs enligt Tesla för att "uppmuntra fler förare att gå över till eldrift". "Fler kunder som använder Supercharger-nätverket möjliggör snabbare expansion", menar man också.

De stationer som öppnats har alla gott om ledig kapacitet och man lovar att inte öppna upp de som inte har det.

"Vi börjar med några utvalda stationer för att övervaka kapaciteten, upplevelsen och bedöma resultatet. Stationer med hög beläggning i dagsläget kommer inte att öppna", skriver Tesla i ett pressmeddelande.

Kräver app och rätt kontakt

För att kunna ladda en elbil av ett annat på någon av Teslas öppnade laddstationer behöver man ladda ned tillverkarens mobilapp. I appen går det sedan att hitta och manuellt aktivera stolpen man står vid efter att ha pluggat in sin elbil.

En förutsättning för detta är att ens elbil har en så kallad CCS-kontakt, så pilotprojektet är inget för exempelvis den som kör Nissan Leaf – eftersom den snarare har en Chademo-kontakt.

Så mycket kostar laddningen

Tesla erbjuder ett abonnemang för de som inte kör Tesla på 129 kronor per månad. Då blir det rörliga priset per kWh lika mycket som för Tesla-ägare. Utan abonnemang ligger istället priset på i snitt 7,30 kronor per kWh, uppger Tesla.

Här finns de öppna laddarna

Vilka svenska Superchargerstationer som omfattas av Teslas pilotprojekt går att hitta på en karta som finns på tillverkarens sajt.

