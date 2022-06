Premiär: Nya elbilen Lightyear 0 kan köras i månader utan att laddas

Efter sex år av hårt arbete är den holländska solcellsdrivna elbilen äntligen redo att äntra scenen. Bilen är klar för testkörning och ska ut på marknaden i slutet av 2022.

Lightyear vill erbjuda bilisterna ”en ny framtid” med sin solcellsladdade elbil.

Med sina fem kvadratmeter stora solceller integrerade i taket och motorhuven kan Lightyear 0 (uttalas Zero, kallades tidigare One) under "optimala förhållanden" köras upp till 70 km bara på solel, enligt tillverkaren.

Den halt formgivna 0:s WLTP-räckvidd ligger på 625 km, trots ett relativt litet batteripaket (60 kWh enligt tidigare uppgift). Bilens cW-värde är endast 0,19 vilket gör att förbrukningen ska ligga på mycket låga 10,5 kWh/100 km när bilen körs i 110 km/h.

Bäst i soliga breddgrader

Enligt Lightyear kan den som har en daglig pendlingsträcka på 35 km räkna med att inte behöva ladda sin 0 mycket alls under sommaren. I tillverkarens hemland Nederländerna uppskattar man att bilen kan användas för att pendla i två månader utan att behöva laddas.

I soliga länder som Spanien och Portugal ska man kunna dagspendla utan laddstopp i uppåt sju månader, uppskattar Lightyear.

Tillverkas i Finland

Den nya Lightyear 0 ska byggas av den finska kontrakttillverkaren Valmet Automotive som tidigare bland annat tillverkade Saab-bilar och numera producerar Mercedes GLC samt A-klass.

Redan i höst börjar produktionen av den nya Lightyear 0 och den första leveransen beräknas ske någon gång i november. Innan dess är det en hel del testkörning som ligger på agendan för det holländska bilmärket. Den första testkörningen kommer enligt Lightyears vd Lex Hoefsloot att ske under månaderna juli och augusti.

Byggs i begränsad upplaga – billigare modell på gång

De som vill köpa en Lightyear 0 ska ha i åtanke att bilen är allt annat än prisvänlig, åtminstone för stunden. Grundpriset ligger på hela 250 000 euro, eller ungefär 2,65 miljoner kr exkluderande moms och andra avgifter. Men Lightyear vill mycket riktigt i längden vara en tillgänglig bil. Däremot kommer det dröja ett tag tills dess.

Först i slutet av 2024 eller i början av 2025 kommer Lightyear att presentera en betydligt billigare modell som ska hamna på 30 000 euro i nypris, det vill säga drygt 318 000 kr – en betydligt rimligare prislapp jämfört med det skyhöga priset Lightyear 0 tingar.

