Sifo: Anledningarna till att svenskarna inte väljer elbil

För bara några år sedan såg man knappt några elbilar ute på vägarna. Nu har tekniken förbättrats och fler och fler väljer att byta till elbil. Trots det är elbilens frammarsch inte så stark som den borde vara enligt branschförespråkare. Hur kommer det sig?

År 2021 bestod lite mer än 85 procent av Sveriges cirka 5 miljoner starka personbilsflotta av bilar drivna med enbart förbränningsmotorer. Betydligt färre var elbilarna.

Men förändringen kommer, det ser man genom att titta på nyregistrerade bilar. Under 2020 står elbilarna för 9,5 procent mot 19 procent under 2021 och ökningen fortsätter. Under årets första fem månader står elbilarna för 27 procent av registreringarna.



På uppdrag från Circle K gjorde Kantar Sifo en undersökning där 3 000 svenskar fick frågor om deras syn på elbilsomställningen. Undersökningen visar att det högre inköpspriset och saknaden av laddningsmöjligheter är de två största skälen till att svenskar inte vill byta till elbil.

Över hälften av de som inte vill byta till elbil uppgav att just snabbladdning vid långresa är det största orosmomentet. Trots detta verkar svenskarna positiva till elbilsomställningen.

Nästan var fjärde svensk tror att majoriteten av bilarna på Sveriges vägar kommer vara elbilar år 2030.

Endast 20 procent av deltagarna svarade att de aldrig kommer skaffa en elbil, jämfört med de 20 procent som svarade "nästa gång jag byter bil." 25 procent sade att det kommer att dröja mer än tre år, men att det kommer att ske. Mindre miljöpåverkan och lägre kostnader för drivmedel var de två vanligaste anledningarna till att de vill byta till elbil.

